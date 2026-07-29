Копенгаген – Полесье. Прогноз Александра Шовковского на ответный матч Q2 ЛК

В среду в Дании «Полесье» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена». В прошлый четверг в Словакии команды выдали яркие 3:3, открыв сезон зрелищной перестрелкой с обилием моментов у ворот недавнего участника Лиги чемпионов. После этого команда Бо Свенссона уже успела провести матч чемпионата Дании, обыграв «Люнгбю» (3:2), тогда как ее соперник целенаправленно готовился к игре на «Паркене» 29 июля.

Команда из Житомира показала, что предсезонная подготовка не прошла даром. Футболисты здорово прессинговали пока еще плохо сыгранных датчан и буквально засыпали их штрафную навесами, однако в завершающей стадии не хватало хладнокровия, поэтому разгрома не случилось. Да и Георгий Бущан снова провел неплохой матч, но не феерил в рамке. Добавлю, что новичок Леандру Андраде произвел очень приятное первое впечатление, а пустой лазарет позволяет Руслану Ротаню не ограничивать себя в выборе состава и тактических решений.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

«Копенгаген» с марта находится в процессе перестройки после неудачи в Лиге чемпионов и провала в национальном чемпионате. В новый сезон команда Свенссона входит с целым ворохом кадровых проблем: травмы, несыгранность, неподготовленные после чемпионата мира футболисты. Последствия этого дисбаланса были хорошо заметны в первой встрече. При этом индивидуально игроки «Копенгагена» очень сильны и способны наказать за малейшую ошибку.

Недочеты в игре житомирян, конечно, остаются и за неделю никуда не исчезнут. Не забываем и о том, что в Лиге конференций у команды шесть поражений в девяти матчах. Кроме того, в прошлом сезоне футболисты Руслана Ротаня проиграли все семь встреч, в которых пропускали первыми. Однако в матче с датчанами быстрый гол не выбил команду из колеи – в итоге серия прервалась и была добыта ничья.

Нестабильные датчане считаются фаворитом матча, несмотря на провалы в обороне, а «Полесье» в еврокубках не умеет играть скучно. Мой выбор: житомиряне проведут девятый подряд «верховой» матч в Лиге конференций – ТБ2,5 за 1.57 на betking.