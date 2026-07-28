ВИДЕО. Сольный проход. Украинец забил первый гол за иностранный клуб

19-летний украинец Артем Марчук забил свой первый мяч за клуб «Огре Юнайтед» в 24-м туре чемпионата Латвии.

Произошло это в гостевом матче против «Гробини». Артем отличился на 13-й минуте и стал автором первого гола в игре.

Марчук продемонстрировал яркий сольный проход и закрутил мяч в нижний угол.

«Огре Юнайтед» увеличил преимущество перед перерывом, но умудрился упустить победу. «Гробиня» отыгралась и спаслась от поражения — 2:2.

Все 90 минут за «Огре Юнайтед» отбегали Марчук, Арсентий Дорошенко и Матвей Марусий. В свою очередь, Тимофей Марусий провел только 23 минуты, а Вадим Мащенко просидел в запасе.

В «Гробине» украинцев намного меньше: весь матч сыграл Иван Матюшенко, а на 83-й минуте на замену вышел Артем Холод.

«Огре Юнайтед» занимает последнее, 10-е место, в чемпионате Латвии (14 очков). «Гробиня» располагается чуть выше – 8-е место и 21 балл.

Чемпионат Латвии. 24-й тур, 27 июля

«Гробиня» – «Огре Юнайтед» – 2:2

Голы: Коррин, 65, 90 – Марчук, 13, Калниньш, 44

Видеообзор матча: