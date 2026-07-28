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Лига Чемпионов
Шемрок Роверс
28.07.2026 22:00 - : -
Арарат-Армения
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Лига чемпионов
28 июля 2026, 10:48 | Обновлено 28 июля 2026, 10:49
33
0

Шемрок Роверс – Арарат-Армения. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 28 июля и начнется в 22:00 по Киеву

28 июля 2026, 10:48 | Обновлено 28 июля 2026, 10:49
33
0
Шемрок Роверс – Арарат-Армения. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Шемрок Роверс
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28 июля на Таллат Стэдиум пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Шэмрок Роверс встретится со Арарат-Арменией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Шэмрок Роверс

Команда в последние годы достаточно уверенно доминирует в ирландском футболе. В 2024-м году, правда, все же отдали первенство, но тогда слишком много сил и внимания отобрали уверенные выступления в еврокубках. Уже в следующем розыгрыше получилось вернуться на лидирующее место в Премьершипе. И сейчас там тоже уверенно идут на первом месте.

В Лиге чемпионов клуб из Дублина тоже начал успешно, хотя и очень драматично. Он проиграл первый поединок Флориане на выезде. Но потом дома, даже пропустив в начале, разгромил мальтийцев с итоговым счетом 5-1. Теперь Стивену Брэдли нужно настроить своих подопечных на то, чтобы как-то повторить этот футбольный подвиг, но с куда более сильным противником - чтобы продолжить борьбу, нужна новая крупная победа.

Арарат-Армения

Клуб появился менее десятилетия назад. Но уже в 2019-м году брал чемпионство, и тогда даже получилось сохранить титул. Снова вернуться на вершину получилось в прошлом сезоне. Тогда представитель Еревана снова опередил всех конкурентов, в том числе и действующего чемпиона - Ноа.

Пока что в Армении не планируют начинать новый сезон. Но отсутствие игровой практики не мешало футболистам. Сначала Ригу обыграли 2-0 дома - после такого позволили себе даже проиграть 2-3 в Латвии. Причем пропустили дважды к середине первого тайма, но собрались и даже сравнивали счет, снова получив в свои ворота только на 90+ минуте. Ну, а ирландцам забили дважды после перерыва, оформив уверенную победу.

Статистика личных встреч

Во вторник команды провели первый очный поединок между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что ирландцы смогут пройти дальше. Но уж на своем поле они могут выиграть хотя бы минимально - ставим на то, что тут основное время поединка закончится победой хозяев арены (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Шемрок Роверс
28 июля 2026 -
22:00
Арарат-Армения
Победа Шемрока 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Шемрок Роверс Арарат-Армения Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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