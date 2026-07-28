Рэшфорд и доплата. Ман Юнайтед планирует громкий обмен с Ромой

«Манчестер Юнайтед» проявил большой интерес к игроку сборной Франции и римской «Ромы» Ману Коне, который оценивается в 60 миллионов евро.

Руководство «дьяволов» поставило перед собой цель переманить к себе Коне, однако цена на игрока отпугивает клуб.

Хотя трансферная стоимость в 60 миллионов евро ставит под сомнение мечту «красных», в английском клубе уже нашли возможное решение. Они готовы предложить «Роме» Маркуса Рэшфорда как часть сделки, чтобы снизить сумму за Ману Коне.

Единственной проблемой при обмене может стать высокая зарплата Маркуса – 11 миллионов евро. Римляне вряд ли согласятся выплачивать столько вингеру.

В то же время «Рома» столкнулась с ограничениями финансового фейр-плей, о чем сообщило издание La Gazzetta dello Sport. Из-за этого клуб вынужден внимательно относиться к трансферной политике, а продажа Ману поможет решить определенные вопросы.