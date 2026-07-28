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Англия
28 июля 2026, 09:32 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
850
0

Рэшфорд и доплата. Ман Юнайтед планирует громкий обмен с Ромой

«Дьяволы» готовы отдать вингера для трансфера Ману Коне

28 июля 2026, 09:32 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
850
0
Рэшфорд и доплата. Ман Юнайтед планирует громкий обмен с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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«Манчестер Юнайтед» проявил большой интерес к игроку сборной Франции и римской «Ромы» Ману Коне, который оценивается в 60 миллионов евро.

Руководство «дьяволов» поставило перед собой цель переманить к себе Коне, однако цена на игрока отпугивает клуб.

Хотя трансферная стоимость в 60 миллионов евро ставит под сомнение мечту «красных», в английском клубе уже нашли возможное решение. Они готовы предложить «Роме» Маркуса Рэшфорда как часть сделки, чтобы снизить сумму за Ману Коне.

Единственной проблемой при обмене может стать высокая зарплата Маркуса – 11 миллионов евро. Римляне вряд ли согласятся выплачивать столько вингеру.

В то же время «Рома» столкнулась с ограничениями финансового фейр-плей, о чем сообщило издание La Gazzetta dello Sport. Из-за этого клуб вынужден внимательно относиться к трансферной политике, а продажа Ману поможет решить определенные вопросы.

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Маркус Рэшфорд Ману Коне Рома Рим Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Goal.com
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