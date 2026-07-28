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28 июля 2026, 01:58 | Обновлено 28 июля 2026, 02:01
258
0

ФОТО. Скалони не мог выйти из дома из-за толпы фанатов

Тренер сборной Аргентины попросил болельщиков пропустить его к стоматологу

28 июля 2026, 01:58 | Обновлено 28 июля 2026, 02:01
258
0
ФОТО. Скалони не мог выйти из дома из-за толпы фанатов
The Sun. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони – оказался в необычной ситуации после возвращения домой в Пухато.

У дома 48-летнего специалиста несколько дней подряд собирались сотни поклонников, желавших получить автограф и сделать совместное фото. Скалони регулярно выходил к болельщикам утром и вечером, однако в этот раз ему необходимо было срочно уехать.

На вирусном видео наставник аргентинской команды пробирается сквозь толпу в сопровождении охраны.

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«У меня запись к стоматологу. Я скоро вернусь», – обратился Скалони к поклонникам.

Пользователи соцсетей восхитились терпением тренера, однако отметили, что постоянное внимание болельщиков может быть для него утомительным.

«Такое чувство, будто Аргентина выиграла чемпионат мира», «Лучший тренер в истории сборной», «Хороший человек, но это выглядит слишком навязчиво», – написали фанаты.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу lifestyle фото
Максим Лапченко Источник: The Sun
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