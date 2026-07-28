ФОТО. Скалони не мог выйти из дома из-за толпы фанатов
Тренер сборной Аргентины попросил болельщиков пропустить его к стоматологу
Главный тренер сборной Аргентины – Лионель Скалони – оказался в необычной ситуации после возвращения домой в Пухато.
У дома 48-летнего специалиста несколько дней подряд собирались сотни поклонников, желавших получить автограф и сделать совместное фото. Скалони регулярно выходил к болельщикам утром и вечером, однако в этот раз ему необходимо было срочно уехать.
На вирусном видео наставник аргентинской команды пробирается сквозь толпу в сопровождении охраны.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«У меня запись к стоматологу. Я скоро вернусь», – обратился Скалони к поклонникам.
Пользователи соцсетей восхитились терпением тренера, однако отметили, что постоянное внимание болельщиков может быть для него утомительным.
«Такое чувство, будто Аргентина выиграла чемпионат мира», «Лучший тренер в истории сборной», «Хороший человек, но это выглядит слишком навязчиво», – написали фанаты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинцы уступили в финальном матче Испании
Тренер может возглавить сборную Турции