ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ восхитила фигурой в ярком пляжном образе
Арина Евдокименко поделилась летними кадрами и получила множество комплиментов
Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха у водоема.
На снимках она позирует в ярком раздельном пляжном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру, длинные ноги и рельефный пресс. Образ Арина дополнила черными солнцезащитными очками.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Теперь вы видели все. Я никогда не носила солнцезащитные очки. Но, видимо, уже старею: постоянно щуриться стало тяжело», – с юмором написала журналистка.
Подписчики засыпали Евдокименко комплиментами: «Настоящая русалка», «Невероятно красивая», «Роскошная».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинцы уступили в финальном матче Испании
Тренер может возглавить сборную Турции