ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ восхитила фигурой в ярком пляжном образе

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха у водоема.

На снимках она позирует в ярком раздельном пляжном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру, длинные ноги и рельефный пресс. Образ Арина дополнила черными солнцезащитными очками.

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«Теперь вы видели все. Я никогда не носила солнцезащитные очки. Но, видимо, уже старею: постоянно щуриться стало тяжело», – с юмором написала журналистка.

Подписчики засыпали Евдокименко комплиментами: «Настоящая русалка», «Невероятно красивая», «Роскошная».