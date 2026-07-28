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28 июля 2026, 00:55 | Обновлено 28 июля 2026, 00:57
439
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ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ восхитила фигурой в ярком пляжном образе

Арина Евдокименко поделилась летними кадрами и получила множество комплиментов

28 июля 2026, 00:55 | Обновлено 28 июля 2026, 00:57
439
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ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ восхитила фигурой в ярком пляжном образе
Instagram. Арина Евдокименко
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Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха у водоема.

На снимках она позирует в ярком раздельном пляжном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру, длинные ноги и рельефный пресс. Образ Арина дополнила черными солнцезащитными очками.

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«Теперь вы видели все. Я никогда не носила солнцезащитные очки. Но, видимо, уже старею: постоянно щуриться стало тяжело», – с юмором написала журналистка.

Подписчики засыпали Евдокименко комплиментами: «Настоящая русалка», «Невероятно красивая», «Роскошная».

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фото Арина Евдокименко девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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