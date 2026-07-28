ВИДЕО. Винисиус устроил аварию на отдыхе. Девушка не сдержала смеха

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попал в курьезную ситуацию во время отдыха на Ямайке.

26-летний футболист вместе со своей девушкой, популярной бразильской блогершей Виржинией Фонсекой, проводил время на территории роскошного курорта в Монтего-Бей.

Винисиус сел за руль гольф-кара, однако не справился с управлением, съехал с дорожки и застрял на клумбе. Виржиния, которая снимала поездку на телефон, не смогла сдержать смеха.

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«Это невозможно. Любимый, тебе нужно чувствовать габариты», – пошутила девушка футболиста.

Позже она опубликовала видео в Instagram Stories, добавив вопрос: «Кто чувствует себя в безопасности, когда Вини Жуниор за рулем?».

Вернуть транспортное средство на дорожку бразильцу помогли друзья и сотрудники отеля. В результате инцидента никто не пострадал.