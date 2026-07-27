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27 июля 2026, 23:58 | Обновлено 28 июля 2026, 00:00
467
0

ФОТО. Жена Лунина поразила сеть откровенным образом

Анастасия Лунина показала семейный отдых в Мадриде и свою фигуру

27 июля 2026, 23:58 | Обновлено 28 июля 2026, 00:00
467
0
ФОТО. Жена Лунина поразила сеть откровенным образом
Instagram. Анастасия Лунина
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Анастасия Лунина, жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, поделилась с подписчиками новой серией личных фотографий.

В публикации Анастасия показала, как семья проводит свободное время в Мадриде. На одном из кадров Андрей вместе с женой и сыном позирует в боулинг-клубе.

Однако наибольшее внимание пользователей привлекло зеркальное селфи Луниной. Девушка предстала в откровенном черном образе, продемонстрировав стройную фигуру и сексуальные формы.

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«Выходной день», – лаконично подписала публикацию Анастасия.

Подписчики засыпали жену украинского футболиста комплиментами и яркими эмодзи. В комментариях ее называли красавицей и восхищались атмосферными семейными кадрами. Один из поклонников также признался в любви к Мадриду и попросил передать привет Андрею Лунину.

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фото девушки Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин lifestyle Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
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