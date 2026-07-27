ФОТО. Жена Лунина поразила сеть откровенным образом
Анастасия Лунина показала семейный отдых в Мадриде и свою фигуру
Анастасия Лунина, жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, поделилась с подписчиками новой серией личных фотографий.
В публикации Анастасия показала, как семья проводит свободное время в Мадриде. На одном из кадров Андрей вместе с женой и сыном позирует в боулинг-клубе.
Однако наибольшее внимание пользователей привлекло зеркальное селфи Луниной. Девушка предстала в откровенном черном образе, продемонстрировав стройную фигуру и сексуальные формы.
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«Выходной день», – лаконично подписала публикацию Анастасия.
Подписчики засыпали жену украинского футболиста комплиментами и яркими эмодзи. В комментариях ее называли красавицей и восхищались атмосферными семейными кадрами. Один из поклонников также признался в любви к Мадриду и попросил передать привет Андрею Лунину.
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