ФОТО. Жена Лунина поразила сеть откровенным образом

Анастасия Лунина, жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, поделилась с подписчиками новой серией личных фотографий.

В публикации Анастасия показала, как семья проводит свободное время в Мадриде. На одном из кадров Андрей вместе с женой и сыном позирует в боулинг-клубе.

Однако наибольшее внимание пользователей привлекло зеркальное селфи Луниной. Девушка предстала в откровенном черном образе, продемонстрировав стройную фигуру и сексуальные формы.

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«Выходной день», – лаконично подписала публикацию Анастасия.

Подписчики засыпали жену украинского футболиста комплиментами и яркими эмодзи. В комментариях ее называли красавицей и восхищались атмосферными семейными кадрами. Один из поклонников также признался в любви к Мадриду и попросил передать привет Андрею Лунину.