Английский Чемпионшип. Самое главное накануне нового сезона

Английский Чемпионшип в минувшем сезоне подарил много интересных поединков. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов второго английского дивизиона с акцентом на сезон 2026/2027.

Фантастический Ковентри Лэмпарда

«Ковентри» очень уверенно выиграл Чемпионшип, заняв первое место с 95 очками в активе. Также команда знаменитого Фрэнка Лэмпарда показала лучшую статистику в плане результативности. «Ковентри» при 45 пропущенных мячах забил в ворота соперников 97 раз. Таким образом, разница забитых-пропущенных у команды из Уэст-Мидлендса составила «+52», что во много раз лучше, чем у оппонентов. Лучшую результативность в составе «Ковентри» показал американец Хаджи Райт, который записал в свой актив 17 голов. Также за победителя Чемпионшипа по 13 мячей забили Эллис Симмс и Брэндон Томас-Асанте.

Еще стоит выделить вратаря победителей второго дивизиона Англии Карла Рашуорта, который с 17 клиншитами стал лучшим голкипером по этому показателю.

Также интересно, что «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые за 25 лет. Предыдущий раз эта команда выступала в элитном дивизионе Англии в сезоне 2000/2001.

Добавим, что Лэмпард остается главным тренером «Ковентри» и будет очень интересно понаблюдать за его командой в поединках Премьер-лиги Англии.

«Трактористы» и «тигры» вышли в элиту

Еще в АПЛ пробились «Ипсвич», который с 84 очками занял второе место в Чемпионшипе, а также «Халл Сити». «Трактористы» напрямую пробились в элиту, а «тигры» в поединках плей-офф переиграли «Милуолл» и «Мидлсбро», что позволило им подняться в АПЛ.

В составе «Халл Сити» нужно выделить шотландца Оли Макберни, который с 18 забитыми мячами занял второе место в списке лучших голеадоров Чемпионшипа. Также 15 раз точными ударами отличился за «тигров» форвард Джо Гелхардт. В составе «Ипсвича» больше всех забил Джек Кларк, который 16 раз оставил автографы в воротах соперников.

Также вратари обеих команд показали отличную игру. Кристиан Уолтон, который защищает цвета «трактористов», сделал 16 клиншитов. А хорватский голкипер Ивор Пандур в матчах за «тигров» 14 раз оставил свои ворота «сухими».

Стоит добавить, что такие яркие английские команды, как «Ипсвич» и «Халл Сити» явно станут украшением новой кампании АПЛ.

Шестерка лучших

Также в топ-6 вошли «Милуолл», «Саутгемптон» и «Мидлсбро», которые не пробились в АПЛ.

По поводу «Саутгемптона» отметим, что цвета этой знаменитой команды защищает канадский форвард Кайл Ларин. Также клубу из Хэмпшира принадлежит экс-вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рамсдейл.

Отметим, что на данный момент Ларин и Рамздейл являются футболистами «Саутгемптона». А с такими исполнителями в составе можно решать вопросы возвращения в АПЛ.

Топ-10

В десятку лучших команд Чемпионшипа вошли «Рексем», «Дерби Каунти», «Норвич» и «Бирмингем».

Добавим, что знаменитые актеры Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс являются совладельцами «Рексема», который занял седьмое место и был очень близок к тому, чтобы выйти в АПЛ.

Возможно, в новом сезоне команда звезд Голливуда еще улучшит свои результаты и выйдет в АПЛ.

А победа «Рексема» над «Манчестер Юнайтед» в спарринге должна команде дать еще больше уверенности накануне новой кампании.

Лучший голеадор Чемпионшипа

Форвард «Суонси» Жан Випотник показал лучшую результативность во втором дивизионе Англии. Нападающий сборной Словении записал в свой актив 23 забитых мяча и уверенно выиграл гонку голеадоров Чемпионшипа. «Лебеди», за которых играет словенец, заняли 11 позицию.

По поводу Випотника отметим, что за «Суонси» он играет с 2024 года. До этого балканский футболист выступал на родине за «Марибор», «Горицу» и «Триглав», а также во Франции за «Бордо».

Випотник остался в «Суонси»! Поэтому будет интересно, сможет ли Жан подтвердить звание лучшего голеадора в новом сезоне Чемпионшипа.

Крепкие середняки

Места с 12-го по 16-е заняли «Бристоль Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Престон», «Куинс Парк Рейнджерс» и «Уотфорд», которые в новой кампании продолжат играть во втором дивизионе.

«Сток Сити» Таловерова

Украинский защитник Максим Таловеров в сезоне 2025/2026 в рамках Чемпионшипа сыграл за «Сток Сити» 16 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

Отметим, что одноклубниками футболиста сборной Украины являются экс-защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл и форвард сборной Словакии Роберт Боженик. То есть у «гончаров», которые финишировали на 17 месте, достаточно хороший состав и, наверное, они смогут улучшить свои результаты в новом сезоне.

«Блэкберн» Гудьонсена и другие экс-команды АПЛ

Места с 18-го по 21-е заняли в Чемпионшипе команды, которые в свое время являлись крепкими середняками Премьер-лиги. Это «Портсмут», «Чарльтон», «Вест Бромвич Альбион» и «Блэкберн», который в 1995-м году и вовсе выиграл АПЛ!

В составе «Чарльтона» можно выделить вратаря Томаса Камински, который в 2024 году сыграл за сборную Бельгии. А вот цвета «Блэкберна» защищают голкипер сборной Венгрии Балаж Тот, а также лидер сборной Исландии Андри Гудьонсен, который является сыном Эйдура Гудьонсена.

Гудьонсен-младший, который начинал карьеру в мадридском «Реале», продолжит играть за «Блэкберн». С исландцем в составе у легендарного клуба есть шансы добиться успехов в новом сезоне!

Аутсайдеры

В Лигу 1 из Чемпионшипа вылетели «Оксфорд», «Лестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей».

По поводу «лисов» добавим, что это вовсе сенсация, так как еще недавно они выиграли АПЛ и Кубок Англии! Но, возможно, «Лестер» спустя десять лет после триумфа в Премьер-лиге начнет новый победный путь в сезоне 2026/2027 в Лиге 1.

Новый сезон Чемпионшипа

Из АПЛ во второй дивизион вылетели «Вест Хэм», «Бернли» и «Вулверхэмптон», а из Лиги 1 повысились в классе «Линкольн Сити», «Кардифф Сити» и «Болтон».

То есть, если обратить внимание на имена клубов, которые в следующей кампании будут играть в Чемпионшипе, то будет очень интересно!