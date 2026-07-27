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Чемпионат мира
27 июля 2026, 22:29 | Обновлено 27 июля 2026, 22:56
154
0

Игрок африканской сборной стал автором лучшего гола ЧМ-2026

Вспомним всех футболистов, кому была вручена данная награда, начиная с 2006 года

27 июля 2026, 22:29 | Обновлено 27 июля 2026, 22:56
154
0
Игрок африканской сборной стал автором лучшего гола ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гол игрока сборной Кабо-Верде Сидни Лопеса Кабрала в ворота сборной Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026 признан лучшим голом минувшего мундиаля.

Данная награда вручается ФИФА, начиная с 2006 года.

Вспомним всех победителей этой номинации.

Лучшие голы чемпионатов мира, начиная с 2006 года (основание награды)

  • 2026: Сидни Лопес Кабрал (Кабо-Верде), 1/16 финала, против Аргентины
  • 2022: Ришарлисон (Бразилия), групповой этап против Сербии
  • 2018: Бенжамен Павар (Франция), 1/8 финала, против Аргентины
  • 2014: Хамес Родригес (Колумбия), 1/8 финала, против Уругвая
  • 2010: Диего Форлан (Уругвай), за третье место против Германии
  • 2006: Макси Родригес (Аргентина), 1/8 финала, против Мексики
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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