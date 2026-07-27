Чемпионат мира27 июля 2026, 22:29 | Обновлено 27 июля 2026, 22:56
154
0
Игрок африканской сборной стал автором лучшего гола ЧМ-2026
Вспомним всех футболистов, кому была вручена данная награда, начиная с 2006 года
27 июля 2026, 22:29 | Обновлено 27 июля 2026, 22:56
154
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Гол игрока сборной Кабо-Верде Сидни Лопеса Кабрала в ворота сборной Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026 признан лучшим голом минувшего мундиаля.
Данная награда вручается ФИФА, начиная с 2006 года.
Вспомним всех победителей этой номинации.
Лучшие голы чемпионатов мира, начиная с 2006 года (основание награды)
- 2026: Сидни Лопес Кабрал (Кабо-Верде), 1/16 финала, против Аргентины
- 2022: Ришарлисон (Бразилия), групповой этап против Сербии
- 2018: Бенжамен Павар (Франция), 1/8 финала, против Аргентины
- 2014: Хамес Родригес (Колумбия), 1/8 финала, против Уругвая
- 2010: Диего Форлан (Уругвай), за третье место против Германии
- 2006: Макси Родригес (Аргентина), 1/8 финала, против Мексики
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2026, 19:24 1
Сергей Попов возглавил юношескую команду киевлян U-16
Футбол | 27 июля 2026, 09:35 6
Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца
Футбол | 27.07.2026, 09:56
Футбол | 27.07.2026, 08:20
Футбол | 27.07.2026, 15:21
Комментарии 0
Популярные новости
25.07.2026, 18:24 12
25.07.2026, 19:40 19
26.07.2026, 08:32 1
27.07.2026, 14:33 24
26.07.2026, 07:02 10
27.07.2026, 02:32
26.07.2026, 13:08 5
26.07.2026, 11:07