Игрок африканской сборной стал автором лучшего гола ЧМ-2026

Лучшие голы чемпионатов мира, начиная с 2006 года (основание награды)

Вспомним всех победителей этой номинации.

Данная награда вручается ФИФА, начиная с 2006 года.

Гол игрока сборной Кабо-Верде Сидни Лопеса Кабрала в ворота сборной Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026 признан лучшим голом минувшего мундиаля.

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