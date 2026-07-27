Агент: Левандовски отказался от 200 млн евро, чтобы остаться в Барселоне
Польский голеадор очень хотел играть на «Камп Ноу»
Пини Захави, агент форварда Роберта Левандовски, объяснил причины, по которым нападающий покинул «Камп Ноу» и выбрал MLS. Поляк хотел остаться еще на год в «Барселоне», и его мнение разделял президент каталонцев Жоан Лапорта.
Но тренер Ханси Флик и спортивный директор Деку не могли гарантировать Левандовски, что он будет иметь стабильное место в стартовом составе. В итоге форвард уехал в «Чикаго Файр», где за два года заработает около 40 млн долларов.
Агент добавил, что у Левандовски в январе было предложение из Саудовской Аравии с зарплатой для игрока в 200 млн евро за два года, но Роберт отказался ради шанса продолжить играть в «Барселоне». Весной клубы этой страны изменили свою политику расходов, и предложение стало неактуальным.
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