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  4. Левандовски назвал причину, почему уехал как можно дальше от Барселоны
Испания
15 июля 2026, 18:33 |
2097
0

Левандовски назвал причину, почему уехал как можно дальше от Барселоны

Роберт Левандовски признателен испанскому гранду

15 июля 2026, 18:33 |
2097
0
Левандовски назвал причину, почему уехал как можно дальше от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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Новичок «Чикаго Файр» Роберт Левандовски объяснил переезд в MLS.

«Я не мог представить себя в другом клубе, кроме «Барселоны», поэтому знал, что следующий шаг будет за пределами Европы», – сказал Левандовски.

«И, конечно, переезд из Европы в США сейчас для нас непрост, но с другой стороны, мы очень взволнованы. Конечно, это как перемены в нашей жизни, но это новый опыт. И я надеюсь, что для меня, для моей семьи это станет новой, прекрасной главой в нашей жизни», – добавил поляк.

37-летний Левандовски был официально представлен в Чикаго, официально завершив свою эру в легендарном клубе, которому помог добыть три чемпионских титула Ла Лиги, три Суперкубка и один Кубок Испании.

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Роберт Левандовски Чикаго Файр Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Руслан Полищук Источник: ESPN
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