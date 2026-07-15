Левандовски назвал причину, почему уехал как можно дальше от Барселоны

Новичок «Чикаго Файр» Роберт Левандовски объяснил переезд в MLS.

«Я не мог представить себя в другом клубе, кроме «Барселоны», поэтому знал, что следующий шаг будет за пределами Европы», – сказал Левандовски.

«И, конечно, переезд из Европы в США сейчас для нас непрост, но с другой стороны, мы очень взволнованы. Конечно, это как перемены в нашей жизни, но это новый опыт. И я надеюсь, что для меня, для моей семьи это станет новой, прекрасной главой в нашей жизни», – добавил поляк.

37-летний Левандовски был официально представлен в Чикаго, официально завершив свою эру в легендарном клубе, которому помог добыть три чемпионских титула Ла Лиги, три Суперкубка и один Кубок Испании.