Левандовски назвал причину, почему уехал как можно дальше от Барселоны
Роберт Левандовски признателен испанскому гранду
Новичок «Чикаго Файр» Роберт Левандовски объяснил переезд в MLS.
«Я не мог представить себя в другом клубе, кроме «Барселоны», поэтому знал, что следующий шаг будет за пределами Европы», – сказал Левандовски.
«И, конечно, переезд из Европы в США сейчас для нас непрост, но с другой стороны, мы очень взволнованы. Конечно, это как перемены в нашей жизни, но это новый опыт. И я надеюсь, что для меня, для моей семьи это станет новой, прекрасной главой в нашей жизни», – добавил поляк.
37-летний Левандовски был официально представлен в Чикаго, официально завершив свою эру в легендарном клубе, которому помог добыть три чемпионских титула Ла Лиги, три Суперкубка и один Кубок Испании.
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