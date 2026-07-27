Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ

Джордан Хендерсон находится на пороге сенсационного трансфера мечты. 36-летний полузащитник близок к переходу в «Челси», у которого в настоящее время лучшие шансы подписать игрока сборной Англии из «Брентфорда».

Хендерсон может покинуть «Брентфорд» на правах свободного агента и открыт для перехода на «Стэмфорд Бридж». «Челси» видит в опытном полузащитнике привлекательный вариант на новый сезон и в настоящее время находится в лидирующей позиции для того, чтобы заполучить его подпись.

Этот интерес примечателен тем, что Хендерсон перешел в «Брентфорд» только в прошлом году. Клуб подписал бывшего капитана «Ливерпуля» на правах свободного агента после того, как он расторг контракт с «Аяксом».

Ветеран неожиданно был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира этим летом, где национальная команда заняла третье место в Северной Америке. Хендерсон запомнился на турнире нелепым переломом руки.