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  4. Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ
Англия
27 июля 2026, 20:40 |
659
0

Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ

Джордан Хендерсон нужен «Челси»

27 июля 2026, 20:40 |
659
0
Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ
ФК Брентфорд. Джордан Хендерсон
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Джордан Хендерсон находится на пороге сенсационного трансфера мечты. 36-летний полузащитник близок к переходу в «Челси», у которого в настоящее время лучшие шансы подписать игрока сборной Англии из «Брентфорда».

Хендерсон может покинуть «Брентфорд» на правах свободного агента и открыт для перехода на «Стэмфорд Бридж». «Челси» видит в опытном полузащитнике привлекательный вариант на новый сезон и в настоящее время находится в лидирующей позиции для того, чтобы заполучить его подпись.

Этот интерес примечателен тем, что Хендерсон перешел в «Брентфорд» только в прошлом году. Клуб подписал бывшего капитана «Ливерпуля» на правах свободного агента после того, как он расторг контракт с «Аяксом».

Ветеран неожиданно был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира этим летом, где национальная команда заняла третье место в Северной Америке. Хендерсон запомнился на турнире нелепым переломом руки.

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Джордан Хендерсон Челси Брентфорд трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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