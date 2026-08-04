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Англия
04 августа 2026, 23:02 |
827
0

Агент Лунина нашел для украинца новый клуб

Мендеш работает над переходом украинца в «Манчестер Юнайтед»

04 августа 2026, 23:02 |
827
0
Агент Лунина нашел для украинца новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Будущее украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина остается неопределенным.

По информации зарубежных СМИ, агент футболиста Жорже Мендеш вместе со своей компанией продолжает работать над возможным переходом украинца в «Манчестер Юнайтед», поддерживая контакт с представителями обоих клубов.

Сообщается, что в ближайшие дни стороны планируют провести новые официальные переговоры.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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