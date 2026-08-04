Агент Лунина нашел для украинца новый клуб

Будущее украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина остается неопределенным.

По информации зарубежных СМИ, агент футболиста Жорже Мендеш вместе со своей компанией продолжает работать над возможным переходом украинца в «Манчестер Юнайтед», поддерживая контакт с представителями обоих клубов.

Сообщается, что в ближайшие дни стороны планируют провести новые официальные переговоры.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.