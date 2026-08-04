Агент Лунина нашел для украинца новый клуб
Мендеш работает над переходом украинца в «Манчестер Юнайтед»
Будущее украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина остается неопределенным.
По информации зарубежных СМИ, агент футболиста Жорже Мендеш вместе со своей компанией продолжает работать над возможным переходом украинца в «Манчестер Юнайтед», поддерживая контакт с представителями обоих клубов.
Сообщается, что в ближайшие дни стороны планируют провести новые официальные переговоры.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.
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