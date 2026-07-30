Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ
Туринский «Ювентус» в минувшие выходные обратился к «Бенфике» по поводу возможного трансфера украинского вратаря Анатолия Трубина.
По информации известного журналиста, португальский клуб готов рассмотреть продажу вратаря только за сумму не менее 30 млн евро.
В то же время Трубин пока не является главной трансферной целью «Ювентуса». Приоритетом туринцев остаётся вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, а среди альтернатив также рассматриваются Гульельмо Викарио и Дзион Сузуки.
Сам Трубин открыт для смены клуба, однако его главной целью остаётся переход в один из клубов английской Премьер-лиги.
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