Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру

Туринский «Ювентус» в минувшие выходные обратился к «Бенфике» по поводу возможного трансфера украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации известного журналиста, португальский клуб готов рассмотреть продажу вратаря только за сумму не менее 30 млн евро.

В то же время Трубин пока не является главной трансферной целью «Ювентуса». Приоритетом туринцев остаётся вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, а среди альтернатив также рассматриваются Гульельмо Викарио и Дзион Сузуки.

Сам Трубин открыт для смены клуба, однако его главной целью остаётся переход в один из клубов английской Премьер-лиги.