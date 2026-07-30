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Италия
30 июля 2026, 21:48 |
3174
0

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру

Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ

30 июля 2026, 21:48 |
3174
0
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» в минувшие выходные обратился к «Бенфике» по поводу возможного трансфера украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации известного журналиста, португальский клуб готов рассмотреть продажу вратаря только за сумму не менее 30 млн евро.

В то же время Трубин пока не является главной трансферной целью «Ювентуса». Приоритетом туринцев остаётся вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, а среди альтернатив также рассматриваются Гульельмо Викарио и Дзион Сузуки.

Сам Трубин открыт для смены клуба, однако его главной целью остаётся переход в один из клубов английской Премьер-лиги.

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Ювентус Бенфика трансферы трансферы Серии A Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
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