Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана
Украина. Вторая лига
27 июля 2026, 19:41 | Обновлено 27 июля 2026, 21:05
1123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана

Денис Пидгурский будет искать новый клуб

27 июля 2026, 19:41 | Обновлено 27 июля 2026, 21:05
1123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана
ФК Рух. Денис Пидгурский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Львовский клуб «Рух» официально сообщил об уходе 23-летнего полузащитника и капитана команды Дениса Пидгурского.

Стороны прекратили сотрудничество и Денис перешел в статус свободного агента.

«ФК «Рух» благодарит Дениса за многолетнее и плодотворное сотрудничество, лидерские качества и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.

Игроком «Руха» полузащитник стал в 2021 году, покинув «Карпаты». За это время Денис отыграл 87 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Вероятно, капитан ушел из команды, поскольку новый сезон «Рух» начнет во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Пидгурского может стать «Кривбасс» из УПЛ.

По теме:
Вратарь сборной Украины выбрал новый клуб. Контракт на четыре года
Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ
Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами
Рух Львов Вторая лига Украины трансферы расторжение контракта чемпионат Украины по футболу свободный агент
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
Футбол | 27 июля 2026, 19:55 0
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»

Тренер «Карпат» отметил уровень Бруниньо

Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Футбол | 27 июля 2026, 17:19 3
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»

Дмитрий Бриф высказался об изменениях в лимите на легионеров

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27.07.2026, 04:48
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27.07.2026, 02:32
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Футбол | 27.07.2026, 13:28
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 23
Футбол
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем