ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана
Денис Пидгурский будет искать новый клуб
Львовский клуб «Рух» официально сообщил об уходе 23-летнего полузащитника и капитана команды Дениса Пидгурского.
Стороны прекратили сотрудничество и Денис перешел в статус свободного агента.
«ФК «Рух» благодарит Дениса за многолетнее и плодотворное сотрудничество, лидерские качества и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.
Игроком «Руха» полузащитник стал в 2021 году, покинув «Карпаты». За это время Денис отыграл 87 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Вероятно, капитан ушел из команды, поскольку новый сезон «Рух» начнет во Второй лиге.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Пидгурского может стать «Кривбасс» из УПЛ.
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