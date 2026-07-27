ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана

Львовский клуб «Рух» официально сообщил об уходе 23-летнего полузащитника и капитана команды Дениса Пидгурского.

Стороны прекратили сотрудничество и Денис перешел в статус свободного агента.

«ФК «Рух» благодарит Дениса за многолетнее и плодотворное сотрудничество, лидерские качества и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.

Игроком «Руха» полузащитник стал в 2021 году, покинув «Карпаты». За это время Денис отыграл 87 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Вероятно, капитан ушел из команды, поскольку новый сезон «Рух» начнет во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Пидгурского может стать «Кривбасс» из УПЛ.