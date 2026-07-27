ОФИЦИАЛЬНО. 10-й год в клубе. Жирона сохранила конкурента украинцев

«Жирона» сообщила на официальных страницах клуба о продлении контракта с Кристианом Стуани.

Новое соглашение с 39-летним уругвайским форвардом рассчитано на 1 год. Таким образом, Стуани проведет свой десятый сезон в составе каталонского клуба.

С момента своего перехода летом 2017 года Кристиан стал незаменимой фигурой как на поле, так и за его пределами. Благодаря своей самоотдаче, профессионализму, голевому чутью и лидерским качествам он стал капитаном команды и одним из главных творцов спортивного роста «Жироны» за последнее десятилетие.

На данный момент Стуани является лучшим бомбардиром и рекордсменом по количеству матчей в истории «Жироны» – 148 голов в 312 официальных матчах.

«Уругваец стал символом стабильности с первого дня. Он забил в дебютном матче «Жироны» в Ла Лиге и сезон за сезоном демонстрировал впечатляющую результативность. Помимо статистики, Стуани оставил глубокий след благодаря своим лидерским качествам, тактическому интеллекту, игре на втором этаже, голевому чутью и спортивному характеру, которые сделали его примером для новых поколений футболистов клуба», – говорится в заявлении клуба.

За место в стартовом составе Стуани будет конкурировать с украинскими нападающими Владиславом Ванатом и Александром Пищуром.

Следующий сезон «Жирона» проведет в Сегунде и попытается вернуться в Ла Лигу, из которой вылетела по итогам прошлого сезона.