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  4. Арда ТУРАН: «Они поддерживают команду, даже играя на улице»
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 23:08 |
152
0

Арда ТУРАН: «Они поддерживают команду, даже играя на улице»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал ничью с «Бурсаспором»

27 июля 2026, 23:08 |
152
0
Арда ТУРАН: «Они поддерживают команду, даже играя на улице»
ФК Шахтер. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ничью с турецким «Бурсаспором» (0:0) в товарищеском матче.

– Сегодня нас приняли 40 тысяч человек на товарищеском матче. Это было замечательное проявление любви к моим игрокам и великолепное гостеприимство по отношению ко всем нам. Прежде всего, хочу поздравить Энеса Башкана, Мустафу-Ходжу за то, что он поставил этот город на ноги, а также игроков. Но самые искренние поздравления – болельщикам. Где бы ни была их команда, они действительно являются воплощением слова «футбол».

Они поддерживают свою команду, даже играя на улице, на тротуаре. Поэтому никаких слов благодарности для них не хватит. Искренне поздравляю и очень благодарю за такой радушный прием. Селим, лидер группы фанатов «Амиго», был болен. Передаю ему пожелания скорейшего выздоровления. Сегодня я видел его перед трибуной — держится молодцом. Надеюсь, он ещё долгие годы будет оставаться во главе в добром здравии.

– Что вы чувствуете, приезжая в Турцию с «Шахтёром»?

– Это что-то невероятное. Есть что сказать, ведь люди моей страны обладают огромным потенциалом. Я не беру на себя такую ответственность и такую роль представителя, но иметь возможность вести их за собой, давать им почувствовать, что я их представляю, и получать в ответ любовь и уважение – это нечто невероятное. Потому что что бы ни случилось, турецкий народ верен. Они не забывают ни добра, ни зла, и если они кого-то поддерживают – это не похоже на поддержку других людей. Поэтому то, что они сделали для меня сегодня, было чем-то особенным. Ведь я знал, что они доставят команду сюда в безопасности и устроят нам настоящий прием – но даже я не мог предвидеть такого: 40 тысяч зрителей на товарищеском матче. Слов нет, я чувствую себя невероятно.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Бурсаспор Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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