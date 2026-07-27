Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную
Сборная УКРАИНЫ
27 июля 2026, 17:17 | Обновлено 27 июля 2026, 17:18
195
0

«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную

Полузащитник «Ракува» намерен зарекомендовать себя перед новым тренером

27 июля 2026, 17:17 | Обновлено 27 июля 2026, 17:18
195
0
«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин заявил, что сделает все от себя зависящее, чтобы попасть в сборную Украины.

«Я сделаю все, чтобы стать заметным. Играть за сборную – это большая гордость. Когда я порвал связки, то не думал о том, что это за травма, насколько она серьезная и с чем связана. Я лишь сказал: «Давайте, начинаем реабилитацию, потому что я хочу как можно скорее вернуться». Колено уже не болит. Все хорошо», – сказал Кочергин.

30-летний полузащитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок, но сейчас восстановился и вернулся в основной состав «Ракува» и надеется своей игрой привлечь внимание нового тренерского штаба сборной Украины.

«Сейчас тренерский штаб изменился. Но если я буду играть на соответствующем уровне, то могу рассчитывать на вызов. Хорошие выступления в еврокубках точно помогут мне показать себя с лучшей стороны», – подытожил Владислав.

Кочергин вызывался в сборную Украины в 2021 году и даже дебютировал, выйдя на замену в товарищеском матче с Чехией (1:1), но после этого в национальную команду не попадал.

По теме:
На сколько выбыл Конопля? Появились первые данные о травме украинца
«Думали, что будет намного хуже». Лупашко – о разгромном поражении
Тренер Оболони объяснил, почему сборную Украины возглавил иностранец
Владислав Кочергин Ракув Ченстохова сборная Украины по футболу чемпионат Польши по футболу
Иван Чирко Источник: TVP Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Бокс | 27 июля 2026, 02:47 2
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение

Юрий будет тренировать Беринчика

Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Бокс | 27 июля 2026, 10:12 4
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь

Украинец считает, что Джошуа станет абсолютным чемпионом мира

Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Футбол | 27.07.2026, 09:35
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли
Футбол | 27.07.2026, 17:04
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27.07.2026, 08:20
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 21
Футбол
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем