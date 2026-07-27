«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную

Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин заявил, что сделает все от себя зависящее, чтобы попасть в сборную Украины.

«Я сделаю все, чтобы стать заметным. Играть за сборную – это большая гордость. Когда я порвал связки, то не думал о том, что это за травма, насколько она серьезная и с чем связана. Я лишь сказал: «Давайте, начинаем реабилитацию, потому что я хочу как можно скорее вернуться». Колено уже не болит. Все хорошо», – сказал Кочергин.

30-летний полузащитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок, но сейчас восстановился и вернулся в основной состав «Ракува» и надеется своей игрой привлечь внимание нового тренерского штаба сборной Украины.

«Сейчас тренерский штаб изменился. Но если я буду играть на соответствующем уровне, то могу рассчитывать на вызов. Хорошие выступления в еврокубках точно помогут мне показать себя с лучшей стороны», – подытожил Владислав.

Кочергин вызывался в сборную Украины в 2021 году и даже дебютировал, выйдя на замену в товарищеском матче с Чехией (1:1), но после этого в национальную команду не попадал.