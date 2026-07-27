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  4. В Манчестер Сити объяснили продление контракта с Хусановым
Англия
27 июля 2026, 17:57 |
196
0

В Манчестер Сити объяснили продление контракта с Хусановым

Угу Виана доволен развитием узбека

27 июля 2026, 17:57 |
196
0
В Манчестер Сити объяснили продление контракта с Хусановым
ФК Манчестер Сити
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал продление контракта с узбекским центральным защитником Абдукодиром Хусановым:

«Мы очень довольны и впечатлены тем, как Абдукодир развивается с момента его приезда в Англию. Мы видим, как он превращается в замечательного молодого человека и выдающегося защитника — но мы знаем, что это только начало. Его физические и технические способности на самом высоком уровне, у него есть все необходимые качества, чтобы стать центральным защитником мирового класса.

Ему всего 22 года, так что лучшие годы ещё впереди, и его потенциал для дальнейшего совершенствования очевиден для всех. Именно поэтому мы так рады, что он подписал новый контракт с «Сити», и надеемся, что он станет важной частью планов Энцо на ближайшие годы».

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Угу Виана продление контракта чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Абдукодир Хусанов
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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