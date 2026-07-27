Андрей КОНЮШЕНКО: «Мы выполнили все, что планировали»

Ассистент главного тренера молодежной команды киевской «Оболони» U-21 Андрей Конюшенко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Летние сборы официально завершились. Как вы оцениваете физическое состояние команды и её готовность к началу сезона?

– Мы выполнили всё, что планировали. Сначала работали в двухразовом режиме, а затем перешли на одноразовые тренировки. Впереди ещё останется несколько тактических занятий, но в целом мы довольны проделанной работой. Очень важно, что ребята прошли этот этап подготовки без серьёзных травм. Всё, что было запланировано на летние сборы, удалось реализовать.

– Уже через неделю команда начнёт выступление в чемпионате Украины U-21 матчем против «Эпицентра». Как оцениваете будущего соперника и как будет проходить подготовка к этой встрече?

– В чемпионате все соперники будут примерно одного уровня. Мы выступаем в одном календарном цикле с первой командой и будем проводить свои матчи на следующий день после неё. Завтра у команды будет выходной, а затем мы начнём полноценный недельный цикл подготовки к игре с «Эпицентром». Будем анализировать свои действия, работать над моментами, которые нужно улучшить, и готовиться к матчу. Но самое главное — мы хотим играть в свой футбол и навязывать сопернику свою игру, а не подстраиваться под его стиль.