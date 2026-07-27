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  4. Бенфика назвала Ювентусу цену на Трубина
Португалия
27 июля 2026, 16:11 |
1131
0

Бенфика назвала Ювентусу цену на Трубина

Украинец точно не обойдется «Старой синьоре» дешево

27 июля 2026, 16:11 |
1131
0
Бенфика назвала Ювентусу цену на Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Итальянский «Ювентус» продолжает сохранять заинтересованность в услугах 24-летнего голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

«Старая синьора» не считает украинца приоритетным вариантом усиления голкиперской позиции, все еще стремясь договориться с «Астон Виллой» по вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Однако если переговоры с бирмингемцами провалятся, то «Ювентус» уже узнавал условия потенциального трансфера Трубина. И в «Бенфике» обозначили цену на Анатолия – 30 миллионов евро.

При этом, в «Бенфике» продолжают рассматривать Трубина как основного вратаря команды на сезон-2026/27, но при выгодном в экономическом плане предложении португальский клуб будет готов к продаже украинского легионера.

Ранее сообщалось, что Трубин находится в сфере интересов «Челси».

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Анатолий Трубин Бенфика Ювентус трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: A Bola
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