Бенфика назвала Ювентусу цену на Трубина

Итальянский «Ювентус» продолжает сохранять заинтересованность в услугах 24-летнего голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

«Старая синьора» не считает украинца приоритетным вариантом усиления голкиперской позиции, все еще стремясь договориться с «Астон Виллой» по вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Однако если переговоры с бирмингемцами провалятся, то «Ювентус» уже узнавал условия потенциального трансфера Трубина. И в «Бенфике» обозначили цену на Анатолия – 30 миллионов евро.

При этом, в «Бенфике» продолжают рассматривать Трубина как основного вратаря команды на сезон-2026/27, но при выгодном в экономическом плане предложении португальский клуб будет готов к продаже украинского легионера.

Ранее сообщалось, что Трубин находится в сфере интересов «Челси».