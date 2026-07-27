Экс-игрок Шахтера нацелен покинуть топ-клуб АПЛ

27-летний израильский вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», до конца работы летнего трансферного окна намерен сменить клуб.

Об этом израильской прессе рассказал агент Соломона Ронен Кацав.

«Я не люблю говорить о слухах. До конца трансферного окна осталось больше месяца. Что я скажу – наша цель будет заключаться в постоянном трансфере, а не в аренде. Если посмотреть на статистику, последняя неделя трансферного окна – самая загруженная».

«Манор хочет быть доминирующим и значимым игроком, и, вероятно, в «Тоттенхэме» этого не произойдет. Похоже, это не то место, и они слишком легко отдали его с самого начала. Настоящая цель – найти клуб, где он сможет регулярно играть. Манор – очень высококлассный игрок, как в психологическом, так и в профессиональном плане. Я не думаю, что он потерпел неудачу. Такое случается в жизни. Он по-прежнему очень высококлассный и интересный игрок».

«В «Тоттенхэме» ожидали большего от него, и, вероятно, в итоге этого не произошло, он тоже ожидал большего, и этого не случилось. Это часть футбола, такое часто случается. Нужно просто вносить коррективы и корректировать свои действия», – заявил Кацав.

Контракт Соломона с «Тоттенхэмом» действителен еще два года. В минувшем сезоне израильтянин на правах аренды успел поиграть аж за два клуба – «Вильярреал» в Испании и «Фиорентину» в Италии.