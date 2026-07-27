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  4. Фулхэм попытается ещё раз убедить Реал продать звездного воспитанника
Англия
27 июля 2026, 16:27 |
213
0

Фулхэм попытается ещё раз убедить Реал продать звездного воспитанника

Моуриньо не хочет отпускать Гонсало Гарсию в Лондон

27 июля 2026, 16:27 |
213
0
Фулхэм попытается ещё раз убедить Реал продать звездного воспитанника
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия
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Лондонский «Фулхэм» не прекращает попыток подписать 22-летнего нападающего «Реала» и сборной Испании Гонсало Гарсию.

Ранее мадридцы уже ответили отказом на предложение, но англичане продолжают настаивать на трансфере. Главный тренер «бланкос» Жозе Моуринью видит в звездном воспитаннике клуба большой потенциал, как и руководство клуба. Однако боссы «Реала» также хотят оптимизировать состав перед подписанием новых игроков и высвободить средства для бюджета.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, за переход Гарсии в «Фулхэм» клуб может получить 25–30 миллионов евро. При этом «Реал» хочет сохранить частичный контроль над контрактом своего воспитанника. Новый раунд переговоров ожидается до конца недели.

В прошлом сезоне Гарсия забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 39 матчах за «Реал».

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Гонсало Гарсия Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы Фулхэм
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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