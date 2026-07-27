Италия27 июля 2026, 18:15 | Обновлено 27 июля 2026, 18:16
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Болонья может выкупить контракт Довбика. Стала известна сумма
Нужно выложить 17 миллионов
27 июля 2026, 18:15 | Обновлено 27 июля 2026, 18:16
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По информации Corriere dello Sport, Болонья по итогам аренды украинского форварда Артема Довбика будет иметь право выкупа контракта игрока Ромы.
Болонья сможет приобрести Довбика за 17 миллионов евро.
Артем после не самого удачного минувшего сезона с травмами (3 гола и 2 ассиста) согласился перейти в Болонью, чтобы получить второй шанс в чемпионате Италии.
Контракт бомбардира с Волками истекает в середине 2029 года.
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