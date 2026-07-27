Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ

Руководство мадридского «Атлетико» понимает, что не сможет удержать 26-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса в клубе, однако по-прежнему не хочет отдавать его «Барселоне».

Каталонцы ранее предлагали за игрока 100 миллионов евро, сам аргентинец также публично заявлял о желании сменить клуб. В такой ситуации «матрасники» склоняются к продаже Альвареса третьему клубу, но удовлетворить финансовые требования «Атлетико» способен далеко не каждый. На данный момент наиболее вероятным вариантом является ПСЖ. В то же время в Мадриде хотят как можно быстрее закрыть этот трансфер, чтобы успеть найти достойную замену нападающему.

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 49 матчах команды, отличившись 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами.