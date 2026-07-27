Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ
Испания
27 июля 2026, 14:54 |
250
0

Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ

Мадридцы хотят поскорее избавиться от проблемного игрока

27 июля 2026, 14:54 |
250
0
Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Руководство мадридского «Атлетико» понимает, что не сможет удержать 26-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса в клубе, однако по-прежнему не хочет отдавать его «Барселоне».

Каталонцы ранее предлагали за игрока 100 миллионов евро, сам аргентинец также публично заявлял о желании сменить клуб. В такой ситуации «матрасники» склоняются к продаже Альвареса третьему клубу, но удовлетворить финансовые требования «Атлетико» способен далеко не каждый. На данный момент наиболее вероятным вариантом является ПСЖ. В то же время в Мадриде хотят как можно быстрее закрыть этот трансфер, чтобы успеть найти достойную замену нападающему.

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 49 матчах команды, отличившись 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами.

По теме:
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Аренда с правом выкупа. Ливерпуль начал переговоры с ПСЖ по Забарному
В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после поражения Жироны
Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид ПСЖ трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27 июля 2026, 02:32 0
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

Аргентинцы уступили в финальном матче Испании

Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27 июля 2026, 07:14 13
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро

Пономаренко интересовал «Аякс» и «Порту»

Стало известно, почему сборная Украины по биатлону не приглашает легионеров
Биатлон | 27.07.2026, 11:08
Стало известно, почему сборная Украины по биатлону не приглашает легионеров
Стало известно, почему сборная Украины по биатлону не приглашает легионеров
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27.07.2026, 03:37
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Футбол | 27.07.2026, 14:53
Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 29
Другие виды
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем