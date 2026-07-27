ФОТО. Ламин Ямаль рассказал о тяжелом детстве

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль откровенно рассказал о непростом детстве и огромной роли матери Шейлы Эбаны в своей жизни.

Футболист вырос в скромной семье в районе Рокафонда. Его мать работала в ресторане и старалась обеспечить сына всем необходимым, несмотря на финансовые трудности.

«Несмотря на то, как мало у нас было, во время праздников мы были очень счастливы. Она купила мне PlayStation. Что бы я ей ни подарил, это никогда не сравнится с тем, что она дала мне», – рассказал Ямаль.

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По словам футболиста, мать старалась оградить его от семейных проблем и показывала только хорошие стороны жизни.

«Возможно, у меня было не самое лучшее детство в мире, но она сделала так, чтобы я видел только прекрасное и наслаждался жизнью. Мне не в чем ее винить», – добавил испанец.

Ямаль также признавался, что сейчас больше всего радуется возможности обеспечить близким спокойную жизнь. Особые эмоции у него вызывает младший брат Кейн, который получает то детство, о котором сам футболист когда-то мечтал.

19-летний Ямаль продолжает считать мать своим главным примером и называет ее «королевой» и самым дорогим человеком в своей жизни.