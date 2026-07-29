Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Каталонский клуб готов смягчить финансовые требования
Нападающий сборной Украины Владислав Ванат остается одним из главных кандидатов на усиление «Трабзонспора» в летнее трансферное окно.
По информации турецких СМИ, после ухода Фелипе Аугусто турецкий клуб активизировал поиски нового нападающего, и кандидатура украинца вновь вышла на первый план. Сообщается, что условия потенциального трансфера в последнее время стали более благоприятными для «Трабзонспора».
Отмечается, что «Жирона», которой принадлежат права на Ваната, готова пересмотреть свои финансовые требования. Если ранее испанский клуб оценивал нападающего в 15 миллионов евро, то теперь может согласиться на меньшую сумму или более гибкие условия выплат.
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