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  4. Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Испания
29 июля 2026, 08:32 |
2457
0

Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната

Каталонский клуб готов смягчить финансовые требования

29 июля 2026, 08:32 |
2457
0
Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Нападающий сборной Украины Владислав Ванат остается одним из главных кандидатов на усиление «Трабзонспора» в летнее трансферное окно.

По информации турецких СМИ, после ухода Фелипе Аугусто турецкий клуб активизировал поиски нового нападающего, и кандидатура украинца вновь вышла на первый план. Сообщается, что условия потенциального трансфера в последнее время стали более благоприятными для «Трабзонспора».

Отмечается, что «Жирона», которой принадлежат права на Ваната, готова пересмотреть свои финансовые требования. Если ранее испанский клуб оценивал нападающего в 15 миллионов евро, то теперь может согласиться на меньшую сумму или более гибкие условия выплат.

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Владислав Ванат Трабзонспор трансферы Ла Лиги Жирона трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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