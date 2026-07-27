Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи избавился от балласта. Клуб продал игрока
Италия
27 июля 2026, 13:12 | Обновлено 27 июля 2026, 13:32
291
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи избавился от балласта. Клуб продал игрока

Луис Хаса стал футболистом «Фрозиноне»

27 июля 2026, 13:12 | Обновлено 27 июля 2026, 13:32
291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи избавился от балласта. Клуб продал игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Хаса
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянский клуб «Наполи» официально продал 22-летнего полузащитника Луиса Хасу новичку Серии А – «Фрозиноне».

По информации издания Transfermarkt, за Луиса неаполитанцы получили 2.5 миллиона евро. Контракт Хасы с новым клубом подписан до лета 2030 года.

Интересно, что Луис стал игроком «Наполи» еще зимой 2025 года, но с тех пор не сыграл ни одного матча за клуб.

Прошлый сезон Хаса провел в аренде в «Каррарезе» из Серии В: 31 матч, пять голов и четыре ассиста.

По теме:
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Бенфика отказалась. Игрока Реала сватают в клуб из Франции
Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро
Фрозиноне Наполи трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Фрозиноне
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Бокс | 27 июля 2026, 02:47 2
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение

Юрий будет тренировать Беринчика

Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк
Теннис | 27 июля 2026, 08:15 8
Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк
Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк

Дарья благодаря финалу на турнире WTA 250 в Праге дебютировала в топ-50

В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны
Футбол | 27.07.2026, 13:32
В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны
В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Футбол | 27.07.2026, 07:32
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27.07.2026, 07:14
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем