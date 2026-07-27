ОФИЦИАЛЬНО. Наполи избавился от балласта. Клуб продал игрока
Луис Хаса стал футболистом «Фрозиноне»
Итальянский клуб «Наполи» официально продал 22-летнего полузащитника Луиса Хасу новичку Серии А – «Фрозиноне».
По информации издания Transfermarkt, за Луиса неаполитанцы получили 2.5 миллиона евро. Контракт Хасы с новым клубом подписан до лета 2030 года.
Интересно, что Луис стал игроком «Наполи» еще зимой 2025 года, но с тех пор не сыграл ни одного матча за клуб.
Прошлый сезон Хаса провел в аренде в «Каррарезе» из Серии В: 31 матч, пять голов и четыре ассиста.
📌 Hasa è giallazzurro— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) July 24, 2026
➡️ https://t.co/CmWv2GCSi6 pic.twitter.com/p7Ve9UhwzW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий будет тренировать Беринчика
Дарья благодаря финалу на турнире WTA 250 в Праге дебютировала в топ-50