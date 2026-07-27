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Чемпионат мира
27 июля 2026, 17:45 | Обновлено 27 июля 2026, 18:03
1199
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Вы просто хейтеры. Президент ФИФА разочарован после ЧМ-2026

Инфантино обратился с открытым письмом

27 июля 2026, 17:45 | Обновлено 27 июля 2026, 18:03
1199
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Вы просто хейтеры. Президент ФИФА разочарован после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Через неделю после завершения ЧМ-2026 президент ФИФА Джанни Инфантино в открытом письме ответил всем, кто критиковал организацию и турнир в США, Канаде и Мексике.

«Вы просто хейтеры. Вы настолько поглощены злобой, что пропустили весь чемпионат мира. Вы только распространяете ненависть и фейки, и пока вы этим занимались, ФИФА организовала прекрасный турнир, лучшее шоу на планете».

«Никакого насилия, никаких инцидентов, 100% безопасности и только радость и счастье. Таким был ЧМ-2026», – убежден Инфантино.

Ожидается, что ЧМ-2030 пройдет уже при участии 64 команд.

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ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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