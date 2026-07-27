Вы просто хейтеры. Президент ФИФА разочарован после ЧМ-2026

Через неделю после завершения ЧМ-2026 президент ФИФА Джанни Инфантино в открытом письме ответил всем, кто критиковал организацию и турнир в США, Канаде и Мексике.

«Вы просто хейтеры. Вы настолько поглощены злобой, что пропустили весь чемпионат мира. Вы только распространяете ненависть и фейки, и пока вы этим занимались, ФИФА организовала прекрасный турнир, лучшее шоу на планете».

«Никакого насилия, никаких инцидентов, 100% безопасности и только радость и счастье. Таким был ЧМ-2026», – убежден Инфантино.

Ожидается, что ЧМ-2030 пройдет уже при участии 64 команд.