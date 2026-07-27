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Чемпионат мира
27 июля 2026, 12:51 | Обновлено 27 июля 2026, 13:02
171
0

«Мне до Возиньи далеко». Вратарь Кривбасса высказался о голкиперах на ЧМ

Кемкин считает, что многих вратарей на чемпионате мира недооценили

27 июля 2026, 12:51 | Обновлено 27 июля 2026, 13:02
171
0
«Мне до Возиньи далеко». Вратарь Кривбасса высказался о голкиперах на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кемкин
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Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился мыслями об игре вратарей на ЧМ-2026.

В частности, украинец оценил игру одной из главных сенсаций турнира – голкипера из Кабо-Верде Возиньи.

«Он провёл великолепный чемпионат, здесь никаких вопросов нет. Но вокруг него возник невероятный медийный ажиотаж. О нём заговорил весь футбольный мир, это был настоящий хайп. В то же время на этом чемпионате было немало вратарей, заслуживающих высокой оценки. Среди них я бы отметил [вратаря сборной Хорватии] Доминика Ливаковича. До таких цифр [подписчиков] мне ещё очень далеко. Сейчас у меня около двух тысяч подписчиков», – сказал он.

За время проведения ЧМ-2026 количество подписчиков Возиньи в Instagram выросло с 50 тысяч до почти 30 миллионов.

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Александр Кемкин ЧМ-2026 по футболу Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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