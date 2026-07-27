«Мне до Возиньи далеко». Вратарь Кривбасса высказался о голкиперах на ЧМ

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился мыслями об игре вратарей на ЧМ-2026.

В частности, украинец оценил игру одной из главных сенсаций турнира – голкипера из Кабо-Верде Возиньи.

«Он провёл великолепный чемпионат, здесь никаких вопросов нет. Но вокруг него возник невероятный медийный ажиотаж. О нём заговорил весь футбольный мир, это был настоящий хайп. В то же время на этом чемпионате было немало вратарей, заслуживающих высокой оценки. Среди них я бы отметил [вратаря сборной Хорватии] Доминика Ливаковича. До таких цифр [подписчиков] мне ещё очень далеко. Сейчас у меня около двух тысяч подписчиков», – сказал он.