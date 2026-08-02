«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ

Первый тур нового чемпионата «Динамо» пропускает (хотя можно было и не пропускать), чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу против ПАОКа в Лиге Европы. Однако итог мы все прекрасно знаем. Поэтому в действии на внутренней арене команду Игоря Костюка мы увидим только 9 августа в поединке с «Вересом».

Минувший чемпионат для «Динамо» стал одним из худших в истории, по итогам которого «бело-синие» не попали даже в тройку призеров, финишировав на четвертом месте. Смогут ли сейчас киевляне добавить, сайту Sport.ua в эксклюзивном интервью рассказал известный тренер и футбольный эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, в нынешнем сезоне «Динамо» будет еще тяжелее, – сказал Бабич, – поскольку проблемы в обороне никуда не делись, что показали спарринги в межсезонье и особенно поединки против ПАОКа в Лиге Европы. Нет надежности не только у центральных защитников, но и в оборонительных действиях команды в целом.

Молодым футболистам нужно время, чтобы стать более стабильными. Полгода недостаточно для того, чтобы все поменялось в лучшую сторону. Поэтому предположу, что для киевлян четвертое место в Премьер-лиге будет потолком.