Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 10:30 |
303
2

«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ

Александр Бабич считает, что и в следующем чемпионате динамовцы не смогут взойти на пьедестал

02 августа 2026, 10:30 |
303
2 Comments
«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ
Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Первый тур нового чемпионата «Динамо» пропускает (хотя можно было и не пропускать), чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу против ПАОКа в Лиге Европы. Однако итог мы все прекрасно знаем. Поэтому в действии на внутренней арене команду Игоря Костюка мы увидим только 9 августа в поединке с «Вересом».

Минувший чемпионат для «Динамо» стал одним из худших в истории, по итогам которого «бело-синие» не попали даже в тройку призеров, финишировав на четвертом месте. Смогут ли сейчас киевляне добавить, сайту Sport.ua в эксклюзивном интервью рассказал известный тренер и футбольный эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, в нынешнем сезоне «Динамо» будет еще тяжелее, – сказал Бабич, – поскольку проблемы в обороне никуда не делись, что показали спарринги в межсезонье и особенно поединки против ПАОКа в Лиге Европы. Нет надежности не только у центральных защитников, но и в оборонительных действиях команды в целом.

Молодым футболистам нужно время, чтобы стать более стабильными. Полгода недостаточно для того, чтобы все поменялось в лучшую сторону. Поэтому предположу, что для киевлян четвертое место в Премьер-лиге будет потолком.

По теме:
Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец решает вопрос с переходом игрока Шахтера
Александр Бабич Украинская Премьер-лига Динамо Киев ПАОК Лига Европы Верес Ровно Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 02 августа 2026, 06:31 9
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике

Монтеро – о поединке Усик – Али

ВИДЕО. Дональд, что ты наделал? Как Трамп проводил жеребьевку Кубка лиги
Футбол | 02 августа 2026, 09:59 0
ВИДЕО. Дональд, что ты наделал? Как Трамп проводил жеребьевку Кубка лиги
ВИДЕО. Дональд, что ты наделал? Как Трамп проводил жеребьевку Кубка лиги

Будущий президент США в декабре 1991 года вытянул пару Лидс – Ман Юнайтед

ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ
Футбол | 02.08.2026, 03:44
ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ
ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02.08.2026, 09:50
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Полесье совершит грандиозный трансфер, который станет рекордным
Футбол | 01.08.2026, 11:12
Полесье совершит грандиозный трансфер, который станет рекордным
Полесье совершит грандиозный трансфер, который станет рекордным
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Может это и потолок, но ещё не дно.
Ответить
+3
з такою грою якийсь там п'єдестал незаслужено. Двоє інших туристів також
Ответить
+1
Популярные новости
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
31.07.2026, 16:17 4
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
01.08.2026, 02:17 10
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
31.07.2026, 18:10 112
Футбол
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем