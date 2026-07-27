СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
20:00 Хеккен – АИК
20:00 Эребру – Оддевольд
20:00 Эстер – Варберг
21:00 Галатасарай – Венеция
Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 1.52 для Галатасарая та 4.75 для Венеції. Хто вийде сильніше – вибирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!
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