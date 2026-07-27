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27 июля 2026, 08:25 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 июля 2026, 08:25 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
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В понедельник, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:00 Хеккен – АИК

Ggbet 1.81 – 4.00 – 3.60

20:00 Эребру – Оддевольд

Ggbet 2.80 – 3.25 – 2.20

20:00 Эстер – Варберг

Ggbet 2.60 – 3.50 – 2.20

21:00 Галатасарай – Венеция

Ggbet 1.52 – 4.20 – 4.75

Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 1.52 для Галатасарая та 4.75 для Венеції. Хто вийде сильніше – вибирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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