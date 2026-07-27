СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля

В понедельник, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:00 Хеккен – АИК

1.81 – 4.00 – 3.60

20:00 Эребру – Оддевольд

2.80 – 3.25 – 2.20

20:00 Эстер – Варберг

2.60 – 3.50 – 2.20

21:00 Галатасарай – Венеция

1.52 – 4.20 – 4.75

Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 1.52 для Галатасарая та 4.75 для Венеції. Хто вийде сильніше – вибирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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