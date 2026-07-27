ФОТО. Самая красивая футболистка мира сменила пятый клуб за два года
Ана Маркович продолжит карьеру на родине
Хорватская футболистка Ана Маркович, которую британские СМИ называют самой красивой футболисткой мира, стала игроком «Хайдука» из Сплита.
26-летняя нападающая будет выступать под 23-м номером. В клубе рассчитывают, что Маркович поможет усилить атакующую линию команды в новом сезоне.
«Добро пожаловать в семью «Хайдука». Желаем Ане Марии много голов, результативных передач и успехов в белой футболке», – говорится в заявлении клуба.
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Для Маркович это уже пятая команда за последние два года. После ухода из швейцарского «Грассхоппера» она выступала за португальские «Брагу» и «Дамаиенсе», а также за американский «Бруклин», где играла вместе со своей сестрой Кики.
Карьера хорватки серьезно пострадала после тяжелой травмы, полученной в марте 2023 года. Маркович порвала крестообразную связку и мениск, а также сломала нижнюю часть ноги. Футболистке потребовались операция и продолжительное восстановление.
После травмы Ана пока не смогла вернуться на прежний уровень и не забивала в официальных матчах с 2023 года. Переход в «Хайдук» она назвала «новой главой» своей карьеры.
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