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27 июля 2026, 01:17 | Обновлено 27 июля 2026, 01:20
89
0

ФОТО. Самая красивая футболистка мира сменила пятый клуб за два года

Ана Маркович продолжит карьеру на родине

27 июля 2026, 01:17 | Обновлено 27 июля 2026, 01:20
89
0
ФОТО. Самая красивая футболистка мира сменила пятый клуб за два года
Instagram. Ана Маркович
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Хорватская футболистка Ана Маркович, которую британские СМИ называют самой красивой футболисткой мира, стала игроком «Хайдука» из Сплита.

26-летняя нападающая будет выступать под 23-м номером. В клубе рассчитывают, что Маркович поможет усилить атакующую линию команды в новом сезоне.

«Добро пожаловать в семью «Хайдука». Желаем Ане Марии много голов, результативных передач и успехов в белой футболке», – говорится в заявлении клуба.

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Для Маркович это уже пятая команда за последние два года. После ухода из швейцарского «Грассхоппера» она выступала за португальские «Брагу» и «Дамаиенсе», а также за американский «Бруклин», где играла вместе со своей сестрой Кики.

Карьера хорватки серьезно пострадала после тяжелой травмы, полученной в марте 2023 года. Маркович порвала крестообразную связку и мениск, а также сломала нижнюю часть ноги. Футболистке потребовались операция и продолжительное восстановление.

После травмы Ана пока не смогла вернуться на прежний уровень и не забивала в официальных матчах с 2023 года. Переход в «Хайдук» она назвала «новой главой» своей карьеры.

На страницу Маркович в Instagram подписаны около 2,7 миллиона пользователей.

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фото девушки lifestyle Хайдук Сплит
Максим Лапченко Источник: The Sun
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