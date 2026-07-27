ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри

Криштиану Роналду готовится попробовать себя в новой роли. Португалец станет актером и исполнительным продюсером драматического сериала Day 1s, посвященного закулисью британского футбола.

В центре сюжета окажется вымышленный влиятельный футбольный агент Стэнли Далтон. Его сыграет Дэмиэн Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». Роналду появится на экране в роли самого себя, однако продолжительность его участия пока не раскрывается.

Одним из участников проекта также станет легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. В актерский состав вошли британский рэпер Dave и начинающая актриса Карлотта Банат. Съемки уже стартовали на стадионе английского клуба «Барнет» в северо-западной части Лондона.

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Идею сериала предложил футбольный агент Даррен Дейн, представляющий интересы Анри. Проект создает студия UR•Marv, основанная Роналду вместе с режиссером фильмов «Kingsman» и «Пипец» Мэттью Воном.

Ожидается, что за права на показ Day 1s развернется борьба между крупными стриминговыми платформами. Дата премьеры сериала пока не объявлена.