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27 июля 2026, 00:53 | Обновлено 27 июля 2026, 01:02
104
0

ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри

Криштиану сыграет самого себя и выступит исполнительным продюсером проекта

27 июля 2026, 00:53 | Обновлено 27 июля 2026, 01:02
104
0
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду готовится попробовать себя в новой роли. Португалец станет актером и исполнительным продюсером драматического сериала Day 1s, посвященного закулисью британского футбола.

В центре сюжета окажется вымышленный влиятельный футбольный агент Стэнли Далтон. Его сыграет Дэмиэн Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». Роналду появится на экране в роли самого себя, однако продолжительность его участия пока не раскрывается.

Одним из участников проекта также станет легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. В актерский состав вошли британский рэпер Dave и начинающая актриса Карлотта Банат. Съемки уже стартовали на стадионе английского клуба «Барнет» в северо-западной части Лондона.

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Идею сериала предложил футбольный агент Даррен Дейн, представляющий интересы Анри. Проект создает студия UR•Marv, основанная Роналду вместе с режиссером фильмов «Kingsman» и «Пипец» Мэттью Воном.

Ожидается, что за права на показ Day 1s развернется борьба между крупными стриминговыми платформами. Дата премьеры сериала пока не объявлена.

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фото Криштиану Роналду lifestyle Тьерри Анри
Максим Лапченко Источник: The Sun
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