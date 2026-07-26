Винисиус выдвинул Реалу жесткие условия по поводу нового контракта

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выдвинул клубу новые условия продления контракта.

Действующий контракт бразильца истекает летом 2027 года и предусматривает зарплату в размере 18 миллионов евро в год. Футболист хочет получать 20 миллионов, чтобы приблизиться по доходам к нападающему «бланкос» Килиану Мбаппе. Источник сообщает, что в последние месяцы Винисиус чувствует себя недооценённым из-за интереса «Реала» к Хулиану Альваресу и Майклу Олисе.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала» и других клубов АПЛ.