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Испания
26 июля 2026, 21:28 | Обновлено 26 июля 2026, 21:29
803
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Винисиус выдвинул Реалу жесткие условия по поводу нового контракта

Звезда королевского клуба хочет остаться в Мадриде

26 июля 2026, 21:28 | Обновлено 26 июля 2026, 21:29
803
3 Comments
Винисиус выдвинул Реалу жесткие условия по поводу нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выдвинул клубу новые условия продления контракта.

Действующий контракт бразильца истекает летом 2027 года и предусматривает зарплату в размере 18 миллионов евро в год. Футболист хочет получать 20 миллионов, чтобы приблизиться по доходам к нападающему «бланкос» Килиану Мбаппе. Источник сообщает, что в последние месяцы Винисиус чувствует себя недооценённым из-за интереса «Реала» к Хулиану Альваресу и Майклу Олисе.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала» и других клубов АПЛ.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Плыгун Источник: AS
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Продайте його, поки можете щось заробити на цій нікчемі
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+1
В нитті і провокаторстві йому немає рівних, але за таке 20 лямів ніхто не дасть
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+1
Ультиматум Реалу!?
Та ніхто і близько тобі не платитиме з таким характером і поведінкою!
Допизди...ся , що Реал тебе відправить у дубль!
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0
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