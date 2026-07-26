В Бразилии во время первого матча финала чемпионата U20 между командами «Баия» и «Флуминенсе де Фейра» игрокам пришлось падать на газон, а сам поединок был прерван.

Причиной стало нападение роя пчел. В таком случае футболистам рекомендовано «перележать опасность», а убегать от насекомых категорически нельзя во избежание укусов.

ВИДЕО. Рой пчел сорвал проведение финального матча в Бразилии