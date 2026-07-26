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  4. ВИДЕО. Рой пчел сорвал проведение финального матча в Бразилии
Бразилия
26 июля 2026, 18:43 |
266
0

ВИДЕО. Рой пчел сорвал проведение финального матча в Бразилии

Игроки команд «Баия» и «Флуминенсе де Фейра» получили дополнительную паузу

26 июля 2026, 18:43 |
266
0
ВИДЕО. Рой пчел сорвал проведение финального матча в Бразилии
reddit.com
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В Бразилии во время первого матча финала чемпионата U20 между командами «Баия» и «Флуминенсе де Фейра» игрокам пришлось падать на газон, а сам поединок был прерван.

Причиной стало нападение роя пчел. В таком случае футболистам рекомендовано «перележать опасность», а убегать от насекомых категорически нельзя во избежание укусов.

ВИДЕО. Рой пчел сорвал проведение финального матча в Бразилии

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Баия Флуминенсе курьезы видео
Руслан Полищук Источник: Reddit
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