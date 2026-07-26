Украина. Премьер лига26 июля 2026, 18:25 |
959
0
Полузащитник Шахтера может перейти в Зарю
Антон Глущенко интересен «Заре»
26 июля 2026, 18:25 |
959
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
«Заря» стремится усилиться хавбеком «Шахтера». Луганчане заинтересованы в приглашении Антона Глущенко, по которому главным претендентом ранее была столичная «Оболонь».
Оба клуба рассматривают аренду Глущенко на ближайший сезон. Вторую часть предыдущего сезона атакующий хавбек провел в «Кудровке».
22-летний игрок также ранее был арендован «Ворсклой». В общей сложности в УПЛ он провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 26 июля 2026, 16:39 16
Дарья в двух сетах уступила Лилли в дебютном финале на уровне Тура
Бокс | 26 июля 2026, 11:07 0
Украинец остановил соперника во втором раунде
Футбол | 26.07.2026, 11:22
Футбол | 26.07.2026, 16:31
Бокс | 26.07.2026, 09:22
Комментарии 0
Популярные новости
25.07.2026, 12:12 37
24.07.2026, 19:39 19
26.07.2026, 01:00 2
25.07.2026, 18:24 11
26.07.2026, 02:27 8
26.07.2026, 12:33 27
24.07.2026, 21:26 2