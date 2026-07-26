Полузащитник Шахтера может перейти в Зарю

«Заря» стремится усилиться хавбеком «Шахтера». Луганчане заинтересованы в приглашении Антона Глущенко, по которому главным претендентом ранее была столичная «Оболонь».

Оба клуба рассматривают аренду Глущенко на ближайший сезон. Вторую часть предыдущего сезона атакующий хавбек провел в «Кудровке».

22-летний игрок также ранее был арендован «Ворсклой». В общей сложности в УПЛ он провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.