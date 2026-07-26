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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 18:25 |
959
0

Полузащитник Шахтера может перейти в Зарю

Антон Глущенко интересен «Заре»

26 июля 2026, 18:25 |
959
0
Полузащитник Шахтера может перейти в Зарю
ФК Шахтер. Антон Глущенко
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«Заря» стремится усилиться хавбеком «Шахтера». Луганчане заинтересованы в приглашении Антона Глущенко, по которому главным претендентом ранее была столичная «Оболонь».

Оба клуба рассматривают аренду Глущенко на ближайший сезон. Вторую часть предыдущего сезона атакующий хавбек провел в «Кудровке».

22-летний игрок также ранее был арендован «Ворсклой». В общей сложности в УПЛ он провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Антон Глущенко трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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