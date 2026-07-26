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ATP
26 июля 2026, 18:12 | Обновлено 26 июля 2026, 18:14
246
0

Экс-47-й номер ATP проиграл домашний финал челленджера и завершил карьеру

Марк-Андреа Хюслер не сумел завоевать трофей в швейцарском городе Цуг, уступив Сейботу

26 июля 2026, 18:12 | Обновлено 26 июля 2026, 18:14
246
0
Экс-47-й номер ATP проиграл домашний финал челленджера и завершил карьеру
Instagram. Марк-Андреа Хюслер
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30-летний швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (АТР 297) провел последний матч в карьере.

26 июля Хюслер проиграл Тьяго Сейботу-Уайлду (Бразилия, ATP 276) в финальном матче грунтового челленджера в швейцарском городе Цуг за 1 час и 20 минут.

ATP челленджер Цуг. Грунт. Финал

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия) – 4:6, 4:6

В Цуге Хюслер выиграл четыре матча, одолев Роберто Карбальеса Баэну, Хуана-Баутисту Торреса, Доминика Штрикера и Макса-Ханса Реберга.

Марк-Андреа объявил о завершении карьеры после этого турнира перед стартом соревнований:

«Последний танец дома. Турнир в Цуге станет для меня последним в Туре – по крайней мере на данный момент. Это было невероятное путешествие. Я поднялся до 47-й строчки мирового рейтинга, выиграл трофей ATP в Софии, много раз представлял Швейцарию и получил возможность играть с лучшими теннисистами мира и побеждать их. Я безмерно благодарен всем, кто сделал этот путь возможным. С нетерпением жду следующей главы своей жизни!», – написал швейцарец в Instagram.

За карьеру Хюслер заработал более двух миллионов долларов призовых. В 2023 году он поднялся на рекордную для себя позицию в рейтинге АТР – 47-е место.

В октябре 2022 года Марк-Андреа Хюслер стал чемпионом турнира АТР 250 в Софии, Болгария. На счету швейцарца также семь выигранных трофеев на челленджера и два на турнирах WTT (ITF).

На турнирах Grand Slam Хюслер ни разу не выходил во второй круг. А на Мастерсах его лучшим результатом является второй круг – в Париже-2022 и Майами-2023.

Сейбот-Уайлд завоевал седьмой челленджер в карьере и второй в 2026 году. У Тьяго также есть трофей на уровне Тура – в 2020 он стал чемпионом соревнований АТР 250 в Чили.

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Марк-Андреа Хюслер Тьяго Сейбот-Уайлд завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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