Лос-Анджелес с очередным голом Сона и Чеберко в составе разгромил Спортинг

В ночь с 22 на 23 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 15 матчей.

Участие в этих встречах приняли и украинские игроки. Александр Сваток провел на поле 70 минут в игре с «Хьюстон Динамо», которая завершилась разгромным поражением «Остина» со счетом 0:3. Голами в этой игре отметились Богуш, который оформил дубль, и Гильерме.

Евгений Чеберко отыграл полный матч за «Лос-Анджелес» и помог разгромить «Спортинг Канзас-Сити» – 4:0. Первый гол в этой игре забил Сон Хын Мин, который отличается в третьем матче подряд. Также дубль оформил Буанга, а еще один гол забил Мартинес.

МЛС. Регулярный чемпионат, 26 июля

Нью-Йорк Ред Буллз – Шарлотт – 0:2

Голы: Биель, 7, Вествуд, 12

Удаление: Мехмети, 90+3

Коламбус Крю – Цинциннати – 2:1

Голы: Тиаре, 41, Газдаг (пен.) – Данке, 9

Ди Си Юнайтед – Торонто – 2:1

Голы: Роулс, 41, Барибо, 90+10 (пен.) – Корбяну, 76

Нью-Ингленд Революшн – Атланта Юнайтед – 4:1

Голы: Хиль, 11, Тургеман, 36, Миллер, 56, Рейнс, 67 – Альмирое, 85

Нью-Йорк Сити – Чикаго Файр – 3:1

Голы: Меркау, 10, Охеда, 29, Джонс, 41 – Вотерман, 21

Орландо – Нэшвилл – 1:0

Гол: Спайсер, 72

Филадельфия – Сиэтл Саундерс – 1:0

Гол: Илоски, 31

Миннесота Юнайтед – Ванкувер Уайткэпс – 0:0

Сент-Луис Сити – Колорадо Рэпидс – 1:0

Гол: Острак, 83

Удаление: Холдинг, 12

Хьюстон Динамо – Остин – 3:0

Голы: Богуш, 12, 29, Гильерме, 32

Сан-Диего – Даллас – 1:0

Гол: Альварадо, 50

Портленд Тимберс – Реал Солт-Лейк – 2:1

Голы: Альяга, 56, 67 – Санабрия, 18

Удаление: Гилавоги, 34

Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:1

Голы: Робертс, 62 – Пейнтсил, 13

Лос-Анджелес – Спортинг Канзас-Сити – 4:0

Голы: Сон Хын Мин, 5, Буанга, 37, 85, Мартинес, 45+4.