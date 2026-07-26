Лос-Анджелес с очередным голом Сона и Чеберко в составе разгромил Спортинг
Александр Сваток не помог «Остину» избежать поражения
В ночь с 22 на 23 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 15 матчей.
Участие в этих встречах приняли и украинские игроки. Александр Сваток провел на поле 70 минут в игре с «Хьюстон Динамо», которая завершилась разгромным поражением «Остина» со счетом 0:3. Голами в этой игре отметились Богуш, который оформил дубль, и Гильерме.
Евгений Чеберко отыграл полный матч за «Лос-Анджелес» и помог разгромить «Спортинг Канзас-Сити» – 4:0. Первый гол в этой игре забил Сон Хын Мин, который отличается в третьем матче подряд. Также дубль оформил Буанга, а еще один гол забил Мартинес.
МЛС. Регулярный чемпионат, 26 июля
Нью-Йорк Ред Буллз – Шарлотт – 0:2
Голы: Биель, 7, Вествуд, 12
Удаление: Мехмети, 90+3
Коламбус Крю – Цинциннати – 2:1
Голы: Тиаре, 41, Газдаг (пен.) – Данке, 9
Ди Си Юнайтед – Торонто – 2:1
Голы: Роулс, 41, Барибо, 90+10 (пен.) – Корбяну, 76
Нью-Ингленд Революшн – Атланта Юнайтед – 4:1
Голы: Хиль, 11, Тургеман, 36, Миллер, 56, Рейнс, 67 – Альмирое, 85
Нью-Йорк Сити – Чикаго Файр – 3:1
Голы: Меркау, 10, Охеда, 29, Джонс, 41 – Вотерман, 21
Орландо – Нэшвилл – 1:0
Гол: Спайсер, 72
Филадельфия – Сиэтл Саундерс – 1:0
Гол: Илоски, 31
Миннесота Юнайтед – Ванкувер Уайткэпс – 0:0
Сент-Луис Сити – Колорадо Рэпидс – 1:0
Гол: Острак, 83
Удаление: Холдинг, 12
Хьюстон Динамо – Остин – 3:0
Голы: Богуш, 12, 29, Гильерме, 32
Сан-Диего – Даллас – 1:0
Гол: Альварадо, 50
Портленд Тимберс – Реал Солт-Лейк – 2:1
Голы: Альяга, 56, 67 – Санабрия, 18
Удаление: Гилавоги, 34
Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:1
Голы: Робертс, 62 – Пейнтсил, 13
Лос-Анджелес – Спортинг Канзас-Сити – 4:0
Голы: Сон Хын Мин, 5, Буанга, 37, 85, Мартинес, 45+4.
События матча
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