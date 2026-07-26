Нормализовал режим. Вице-президент Европарламента раскритиковала Пирло
Пина Пичерно упомянула о российских заработках тренера
Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно жестко раскритиковала идею назначения Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии.
«После очередного провала и еще одного непопадания на чемпионат мира итальянский футбол нуждался бы в культурной, этической и управленческой революции. Выбор Андреа Пирло движется в противоположном направлении.
Пирло был выдающимся чемпионом. Но как тренер он пока что показал очень немного. И есть вопрос, который нельзя считать неважным.
Не имеет значения, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно то, что он сознательно и неоднократно предоставил свой авторитет для операции по нормализации режима Путина, принимая участие в мероприятиях, которые использовала кремлевская пропаганда в то время, когда Украину бомбили. Это был не просто футбольный матч, а часть стратегии, с помощью которой Москва пытается продемонстрировать, что все может продолжаться так, будто ничего не произошло.
Сборная Италии представляет Италию в мире. А Италия – на стороне Украины, Европейского Союза и международного права.
Именно поэтому выбор Пирло стал серьезной ошибкой. А решение Федерации футбола Италии – еще большей.
Не план Б Гвардиолы. План Z итальянского футбола», – написала Пичерно на личной странице в Х.
Сейчас должность тренера сборной Италии остается вакантной, а ожидаемое подписание контракта с Андреа Пирло поставлено на паузу.
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