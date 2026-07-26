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Италия
26 июля 2026, 15:59 | Обновлено 26 июля 2026, 16:02
705
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Нормализовал режим. Вице-президент Европарламента раскритиковала Пирло

Пина Пичерно упомянула о российских заработках тренера

26 июля 2026, 15:59 | Обновлено 26 июля 2026, 16:02
705
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Нормализовал режим. Вице-президент Европарламента раскритиковала Пирло
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло
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Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно жестко раскритиковала идею назначения Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии.

«После очередного провала и еще одного непопадания на чемпионат мира итальянский футбол нуждался бы в культурной, этической и управленческой революции. Выбор Андреа Пирло движется в противоположном направлении.

Пирло был выдающимся чемпионом. Но как тренер он пока что показал очень немного. И есть вопрос, который нельзя считать неважным.

Не имеет значения, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно то, что он сознательно и неоднократно предоставил свой авторитет для операции по нормализации режима Путина, принимая участие в мероприятиях, которые использовала кремлевская пропаганда в то время, когда Украину бомбили. Это был не просто футбольный матч, а часть стратегии, с помощью которой Москва пытается продемонстрировать, что все может продолжаться так, будто ничего не произошло.

Сборная Италии представляет Италию в мире. А Италия – на стороне Украины, Европейского Союза и международного права.

Именно поэтому выбор Пирло стал серьезной ошибкой. А решение Федерации футбола Италии – еще большей.

Не план Б Гвардиолы. План Z итальянского футбола», – написала Пичерно на личной странице в Х.

Сейчас должность тренера сборной Италии остается вакантной, а ожидаемое подписание контракта с Андреа Пирло поставлено на паузу.

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Андреа Пирло Европарламент сборная Италии по футболу
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
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Пірло мені ніколи не подобався. Не дарма. 
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0
Розумно! Збірну росії нехай тренує, а збірну Італії - зась! Там потрібна порядна людина...
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