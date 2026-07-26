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  4. Василий БАРАНОВ: «Очень рады, что смогли спасти матч на последних минутах»
Украина. Первая лига
26 июля 2026, 15:43 |
218
0

Василий БАРАНОВ: «Очень рады, что смогли спасти матч на последних минутах»

Тренер «Чернигова» доволен характером команды

26 июля 2026, 15:43 |
218
0
Василий БАРАНОВ: «Очень рады, что смогли спасти матч на последних минутах»
ФК Чернигов. Василий Баранов
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Главный тренер ФК «Чернигов» Василий Баранов подвел итоги матча первого тура Первой лиги с киевским «Локомотивом» – 1:1.

– Василий Анатольевич, сегодня была очень тяжелая игра. Как оцените матч в целом?

– Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков и футбольную общественность нашей страны с тем, что стартовала Первая лига. Это официальная игра. Я на установке сказал ребятам, что сегодня для нас праздник. Можно тренироваться, играть контрольные матчи, но официальная игра есть официальная.

Конечно, свой отпечаток наложило то, что это первый матч чемпионата. Есть определенная нервозность и неуверенность. Возможно, еще не все находятся в оптимальных кондициях.

Если оценивать игру в целом, мне понравился наш первый тайм. У нас были неплохие подходы и удары. Мы доводили мяч до ворот соперника, но не смогли реализовать свои возможности. Не помню каких-то опасных моментов у наших ворот. Не скажу, что мы создали стопроцентные моменты, но чаще угрожали воротам соперника.

Во втором тайме, примерно после 60-й минуты, было досадно потерять из-за травмы Валерия Рогозинского. Он давал нам качество, свежесть и был острым в первом тайме. Возможно, эта травма немного выбила нас из игры.

Мы сделали замены, перестроились и пытались продолжать играть в свой футбол. Но допустили досадную позиционную ошибку у собственных ворот – и нас сразу наказали. Такое случалось и в контрольных матчах: первая грубая ошибка – и соперник сразу наказывает. Над этим нужно работать.

Хорошо, что мы смогли переломить игру. В последние минуты перестроились на навал, заставляли ребят бежать вперед и искать счастья у чужих ворот. Выпустили Фатеева вторым нападающим. Он высокий, поэтому должен был добавить борьбы. Это сработало. Очень рады, что смогли спасти матч на последних минутах.

– Как в целом оцените игру футболистов, которые сегодня дебютировали за команду?

– Здесь лучше говорить о всей команде. Мы еще находимся на этапе построения. Пришел новый тренерский штаб, добавились новые футболисты, появились новые требования. Ребята должны приспособиться к нам, а мы – к ним.

Но уже есть неплохие проблески игры. Хочу, чтобы в дальнейшем их становилось все больше: чтобы мы чаще играли с мячом и создавали больше остроты у ворот соперника.

– Если говорить о Дмитрии Фатееве: вы выпустили его на последние минуты. Можно ли сказать, что этот план сработал?

– Конечно. Когда проигрываешь, а затем отыгрываешься в компенсированное время, пусть даже благодаря навалу, – это означает, что мы дожали соперника и заработали очко.

Когда готовили замену, у меня было два варианта: либо поднять Плахтыря в нападение, ведь он высокий и неплохо играет головой, либо выпустить Фатеева. Спросил Дмитрия, кого перевести в нападение. Он ответил: «Давайте меня». Здесь у нас сработала определенная синергия. Хорошо, что все так сложилось.

Конечно, хотелось бы не доводить матчи до такого, а играть и забивать в несколько иной манере. Но за настойчивость и характер я благодарен ребятам – мы смогли добыть очко.

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Чернигов Василий Баранов Локомотив Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Чернигов
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