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26 июля 2026, 14:59 | Обновлено 26 июля 2026, 15:00
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Владислав ТЮТЮНОВ: «Для Шахтера есть только одно место – первое»

Хавбек команды горняков U-21 рассказал о подготовке команды и целях на сезон

26 июля 2026, 14:59 | Обновлено 26 июля 2026, 15:00
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0
Владислав ТЮТЮНОВ: «Для Шахтера есть только одно место – первое»
ФК Шахтер. Владислав Тютюнов
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Полузащитник Шахтера U-21 Владислав Тютюнов рассказал о подготовке команды, атмосфере в коллективе и целях на сезон.

– Учебно-тренировочные сборы завершаются, вскоре стартует сезон 2026/27. Как оцениваешь период подготовки, был ли он сложным?

– Мы много бегали и достаточно работали в тренажерном зале, но все это необходимо, чтобы прежде всего набрать нужные кондиции и в оптимальной форме войти в сезон. Думаю, мне и команде удалось выполнить все. Мы в отличной форме и готовы.

– В межсезонье состоялось немало контрольных матчей. Насколько информативными они были и какое значение имели для тебя лично?

– Контрольные матчи во время сборов очень важны, ведь помогают отработать много тактических действий и подводят команду к необходимому тонусу перед сезоном. Да, не всегда удается добиться положительного результата, но во время сборов, считаю, важнее в этих играх отработать то, чего от нас требует тренерский штаб, и те принципы, по которым мы будем играть в дальнейшем.

– С каким настроением подходишь к первым официальным матчам нового сезона?

– С отличным! С нетерпением жду их начала. Атмосфера в команде прекрасная, все ребята уже готовы к сезону. Да, в тренерском штабе появились новые люди, но наши игровые принципы существенно не изменятся. Как и раньше, мы хотим доминировать над каждым соперником, а тренеры будут делать все возможное, чтобы нам это удавалось.

– Какие цели ставишь перед собой на сезон 2026/27 и чего хочешь достичь вместе с Шахтером U-21?

– Ставлю перед собой только одну цель – с каждым матчем прогрессировать, положительно влиять на результат, прибавлять как в тактическом, так и в физическом плане. Вместе с командой также стремимся постоянно прогрессировать, доминировать над соперниками. Безусловно, для такого клуба, как Шахтер, существует только одно место – первое. Именно к этому мы и будем стремиться.

– Чего следует ожидать от Шахтера U-21 и что скажешь болельщикам перед стартом сезона?

– От Шахтера U-21 следует ожидать самоотверженной игры, характера и желания побеждать в каждом матче. Мы сделаем все, чтобы показывать качественный футбол и добиваться максимальных результатов. А нашим болельщикам хочу поблагодарить за поддержку и попросить быть вместе с нами на протяжении всего сезона. Ваша вера придает нам сил.

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Владислав Тютюнов Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-21 чемпионат Украины по футболу U-21
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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