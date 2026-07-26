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  4. «Я был шокирован». Михайлов – о состоянии поля стадиона в Тернополе
Украина. Первая лига
26 июля 2026, 14:58 |
971
0

«Я был шокирован». Михайлов – о состоянии поля стадиона в Тернополе

Поле арены было сделано не самым лучшим образом

26 июля 2026, 14:58 |
971
0
«Я был шокирован». Михайлов – о состоянии поля стадиона в Тернополе
Нива Тернополь. Роман Михайлив
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Основной спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив рассказал о реконструкции поля Тернопольского городского стадиона имени Романа Шухевича и недостатках, которые были выявлены во время нее.

«После того как мы сняли травяной газон, увидели, что на самом деле находится под ним. Откровенно говоря, я был шокирован, открылся целый ряд скрытых недостатков. Непонятно, как вообще можно было строить это поле. Нам говорили, что его делали по всем стандартам, но о каких стандартах может идти речь, если поле даже не имело правильного уклона. Когда начали работы, оказалось, что основание поля совершенно не соответствует требованиям. Под газоном была плотно утрамбованная земля вместо надлежащего многослойного основания. Пришлось вывезти огромное количество грунта и завезти около двух тысяч кубометров песка. Не меньше проблем выявили и с системой полива. Мы полностью ее переделываем, ведь коммуникации были проложены фактически поверхностно.

Сначала планировали ограничиться срезанием старого покрытия, выравниванием поверхности и укладкой нового газона. Однако после обследования стало понятно, что необходимо полностью переделывать основание. Именно из-за этих непредвиденных обстоятельств работы несколько затянулись. Если все будет происходить по оптимистичному сценарию, то уже в конце августа или в начале сентября «Нива» сможет проводить домашние матчи в Тернополе.

До этого времени несколько поединков, которые по календарю должны были состояться на нашем поле, планируем провести на выезде. Уже ведем переговоры с клубами-соперниками, чтобы в первом круге сыграть на их стадионах, а во втором – принять их в Тернополе. Надеюсь, коллеги отнесутся к этой ситуации с пониманием и пойдут нам навстречу», – рассказал Михайлив.

«Нива» начала сезон в Первой лиге выездной ничьей с «Александрией» – 1:1. Следующий матч команда Ивана Федыка сыграет 1 августа против «Полтавы».

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Роман Михайлив Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу реконструкция стадиона стадион им. Шухевича
Иван Чирко Источник
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