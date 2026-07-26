Чемпионат мира26 июля 2026, 14:34 |
60
0
Месси и другие. Игроки, установившие рекорды ЧМ на завершившемся мундиале
Вспомним основные рекорды и достижения, установленные на ЧМ-2026
26 июля 2026, 14:34 |
60
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Закончился очередной чемпионат мира, подаривший очередной ряд рекордов, установленных игроками во время турнира.
Вспомним основные новые рекорды и достижения.
Рекорды чемпионатов мира, установленные игроками на ЧМ-2026
- Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество сыгранных матчей на мундиалях (34);
- Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) – наибольшее количество сыгранных чемпионатов мира (6);
- Криштиану Роналду (Португалия) – самый возрастной игрок в матчах плей-офф (41 год и 151 день, в игре против Испании);
- Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество выигранных матчей (23);
- Мемфис Депай (Нидерланды) – наибольшее количество матчей на мундиалях без поражения в игровое время (12, повторение рекорда);
- Килиан Мбаппе (Франция) – самое большое количество голов в истории турнира (22);
- Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество голов на групповых этапах (14);
- Килиан Мбаппе (Франция) – самое большое количество голов в матчах плей-офф (14);
- Криштиану Роналду (Португалия) – самый возрастной автор забитого гола в плей-офф чемпионатов мира (41 год и 147 дней, в игре против Хорватии);
- Лионель Месси (Аргентина) – самый возрастной автор хет-трика в истории мундиалей (38 лет и 357 дней, в игре против Алжира);
- Гарри Кейн (Англия) – наибольшее количество реализуемых пенальти в игровое время в истории турнира (6);
- Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество нереализованных пенальти в игровое время в истории турнира (4);
- Лионель Месси (Аргентина) и Малик Тиллман (США) – наибольшее количество голов, забитых прямым ударом со штрафного, в истории турнира (2, повторение рекорда);
- Юри Тилеманс (Бельгия) – автор самого позднего гола в дополнительное время (120+5, в игре против Сенегала);
- Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество матчей подряд с забитыми мячами (9);
- Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество матчей с забитыми мячами (16);
- Криштиану Роналду (Португалия) – самое большое количество чемпионатов мира с забитыми мячами (6);
- Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество результативных передач в истории турнира (12);
- Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество результативных передач у плей-офф мундиалей (10);
- Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество чемпионатов мира с результативными передачами (6);
- Унаи Симон (Испания) – самое большое количество матчей без пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира (7);
- Унаи Симон (Испания) – самое большое количество матчей подряд без пропущенных мячей (6);
- Унаи Симон (Испания) – самое большое количество минут подряд без пропущенных мячей (650);
- Унаи Симон (Испания) – наименьшее количество пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира среди сборных, ставших победителями (1);
- Мостафа Шобеир (Египет) – наибольшее количество отраженных пенальти в игровое время (2, повторение рекорда);
- Яссин Буну (Марокко) – наибольшее количество отраженных пенальти в игровое время и послематчевых сериях пенальти (4, повторение рекорда);
- Элой Рум (Кюрасао) – наибольшее количество сейвов в игровое время (15, в игре против Эквадора);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина) – самое большое количество сейвов в финальном матче (11, в игре против Испании).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2026, 11:22 31
Слово взял Владимир Загурский
Футбол | 26 июля 2026, 07:02 8
Матвей хочет попробовать свои силы за рубежом
Футбол | 26.07.2026, 02:27
Бокс | 26.07.2026, 11:07
Футбол | 26.07.2026, 12:57
Комментарии 0
Популярные новости
24.07.2026, 08:02
25.07.2026, 07:22 7
24.07.2026, 08:41 49
24.07.2026, 19:39 19
24.07.2026, 11:41
26.07.2026, 01:00 2
25.07.2026, 07:59 20
25.07.2026, 08:47 7