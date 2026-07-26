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  4. Месси и другие. Игроки, установившие рекорды ЧМ на завершившемся мундиале
Чемпионат мира
26 июля 2026, 14:34 |
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0

Месси и другие. Игроки, установившие рекорды ЧМ на завершившемся мундиале

Вспомним основные рекорды и достижения, установленные на ЧМ-2026

26 июля 2026, 14:34 |
60
0
Месси и другие. Игроки, установившие рекорды ЧМ на завершившемся мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
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Закончился очередной чемпионат мира, подаривший очередной ряд рекордов, установленных игроками во время турнира.

Вспомним основные новые рекорды и достижения.

Рекорды чемпионатов мира, установленные игроками на ЧМ-2026

  • Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество сыгранных матчей на мундиалях (34);
  • Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) – наибольшее количество сыгранных чемпионатов мира (6);
  • Криштиану Роналду (Португалия) – самый возрастной игрок в матчах плей-офф (41 год и 151 день, в игре против Испании);
  • Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество выигранных матчей (23);
  • Мемфис Депай (Нидерланды) – наибольшее количество матчей на мундиалях без поражения в игровое время (12, повторение рекорда);
  • Килиан Мбаппе (Франция) – самое большое количество голов в истории турнира (22);
  • Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество голов на групповых этапах (14);
  • Килиан Мбаппе (Франция) – самое большое количество голов в матчах плей-офф (14);
  • Криштиану Роналду (Португалия) – самый возрастной автор забитого гола в плей-офф чемпионатов мира (41 год и 147 дней, в игре против Хорватии);
  • Лионель Месси (Аргентина) – самый возрастной автор хет-трика в истории мундиалей (38 лет и 357 дней, в игре против Алжира);
  • Гарри Кейн (Англия) – наибольшее количество реализуемых пенальти в игровое время в истории турнира (6);
  • Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество нереализованных пенальти в игровое время в истории турнира (4);
  • Лионель Месси (Аргентина) и Малик Тиллман (США) – наибольшее количество голов, забитых прямым ударом со штрафного, в истории турнира (2, повторение рекорда);
  • Юри Тилеманс (Бельгия) – автор самого позднего гола в дополнительное время (120+5, в игре против Сенегала);
  • Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество матчей подряд с забитыми мячами (9);
  • Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество матчей с забитыми мячами (16);
  • Криштиану Роналду (Португалия) – самое большое количество чемпионатов мира с забитыми мячами (6);
  • Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество результативных передач в истории турнира (12);
  • Лионель Месси (Аргентина) – наибольшее количество результативных передач у плей-офф мундиалей (10);
  • Лионель Месси (Аргентина) – самое большое количество чемпионатов мира с результативными передачами (6);
  • Унаи Симон (Испания) – самое большое количество матчей без пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира (7);
  • Унаи Симон (Испания) – самое большое количество матчей подряд без пропущенных мячей (6);
  • Унаи Симон (Испания) – самое большое количество минут подряд без пропущенных мячей (650);
  • Унаи Симон (Испания) – наименьшее количество пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира среди сборных, ставших победителями (1);
  • Мостафа Шобеир (Египет) – наибольшее количество отраженных пенальти в игровое время (2, повторение рекорда);
  • Яссин Буну (Марокко) – наибольшее количество отраженных пенальти в игровое время и послематчевых сериях пенальти (4, повторение рекорда);
  • Элой Рум (Кюрасао) – наибольшее количество сейвов в игровое время (15, в игре против Эквадора);
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина) – самое большое количество сейвов в финальном матче (11, в игре против Испании).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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