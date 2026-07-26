Месси и другие. Игроки, установившие рекорды ЧМ на завершившемся мундиале

Рекорды чемпионатов мира, установленные игроками на ЧМ-2026

Закончился очередной чемпионат мира, подаривший очередной ряд рекордов, установленных игроками во время турнира.

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