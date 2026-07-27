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Греция
27 июля 2026, 22:10 | Обновлено 27 июля 2026, 22:50
2186
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Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб

Нападающий хочет покинуть «Олимпиакос» и вернуться в «Лион»

27 июля 2026, 22:10 | Обновлено 27 июля 2026, 22:50
2186
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Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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В греческом «Олимпиакосе» возникли вопросы о будущем украинского нападающего Романа Яремчука. Последние выступления форварда во время предсезонной подготовки не убедили тренерский штаб и руководство клуба.

По информации местных СМИ, Яремчук выглядел не в игровом ритме в контрольных матчах, а его взаимодействие с партнерами оставляло желать лучшего. Украинец не всегда активно прессинговал соперников и не смог в полной мере воспользоваться шансом закрепиться в основном составе.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ранее лично поддерживал нападающего, беседовал с ним и давал понять, что рассчитывает на него как на важного игрока команды в новом сезоне.

Однако сам Яремчук заинтересован в том, чтобы как можно скорее сменить клуб. Одним из главных вариантов для украинского нападающего называют французский «Лион», где он на правах аренды провёл вторую половину прошлого сезона.

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трансферы Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Лион
Дмитрий Олийченко Источник
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Ви серйозно?
Ну скільки можна мусолити одне і те ж по кругу!?
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