Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Нападающий хочет покинуть «Олимпиакос» и вернуться в «Лион»
В греческом «Олимпиакосе» возникли вопросы о будущем украинского нападающего Романа Яремчука. Последние выступления форварда во время предсезонной подготовки не убедили тренерский штаб и руководство клуба.
По информации местных СМИ, Яремчук выглядел не в игровом ритме в контрольных матчах, а его взаимодействие с партнерами оставляло желать лучшего. Украинец не всегда активно прессинговал соперников и не смог в полной мере воспользоваться шансом закрепиться в основном составе.
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ранее лично поддерживал нападающего, беседовал с ним и давал понять, что рассчитывает на него как на важного игрока команды в новом сезоне.
Однако сам Яремчук заинтересован в том, чтобы как можно скорее сменить клуб. Одним из главных вариантов для украинского нападающего называют французский «Лион», где он на правах аренды провёл вторую половину прошлого сезона.
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