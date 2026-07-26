Довбик провел переговоры с известным тренером, который работал с россиянами
Артем может перейти в «Болонью»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом. Римляне ведут переговоры с «Болоньей» о возможном переходе нападающего.
По информации источника, в последние часы стороны активизировали контакты. Обсуждения проходят параллельно с переговорами по Сантьяго Кастро. Наиболее вероятным вариантом трансфера Довбика является аренда.
Сообщается, что украинец уже пообщался с новым главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке», сборной Бельгии и «Фенербахче».
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
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