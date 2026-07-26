Был быстрее Холанда. Мбаппе – рекордсмен ЧМ-2026
Вспомним топ-10 футболистов с самой высокой скоростью на чемпионате мира 2026 года
27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионата мира 2026 года по скорости, зафиксированной во время одного из его рывков.
В четвертьфинале против сборной Марокко француз пробежал со скоростью 37,61 км/ч, ставшей максимальной на мундиале.
В топ-10 рейтинга игроков ЧМ-2026 по данному показателю вошли еще два француза: Брэдли Баркола (36,32 км/ч) и Тео Эрнандес (36,17 км/ч).
Отметим, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд в одном из матчей отметился скоростью 36,52 км/ч, что стало пятым результатом на турнире.
Игроки с самой высокой скоростью на чемпионате мира 2026 года
- 37,61 км/ч – Килиан Мбаппе (Франция)
- 37,16 км/ч – Энтони Эланга (Швеция)
- 36,77 км/ч – Микки ван де Вен (Нидерланды)
- 36,67 км/ч – Джордан Босс (Австралия)
- 36,52 км/ч – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 36,46 км/ч – Абдукодор Хусанов (Узбекистан)
- 36,32 км/ч – Брэдли Баркола (Франция)
- 36,22 км/ч – Джед Спенс (Англия)
- 36,17 км/ч – Тео Эрнандес (Франция)
- 35,90 км/ч – Нелсон Семеду (Португалия)
💨🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ, JOUEUR LE PLUS RAPIDE DE LA COUPE DU MONDE !— Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 24, 2026
🔥 La France est la nation la plus représentée avec au total 3️⃣ joueurs dans le Top 10 😍 pic.twitter.com/wEeAkBpEG8
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