Был быстрее Холанда. Мбаппе – рекордсмен ЧМ-2026

27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионата мира 2026 года по скорости, зафиксированной во время одного из его рывков.

В четвертьфинале против сборной Марокко француз пробежал со скоростью 37,61 км/ч, ставшей максимальной на мундиале.

В топ-10 рейтинга игроков ЧМ-2026 по данному показателю вошли еще два француза: Брэдли Баркола (36,32 км/ч) и Тео Эрнандес (36,17 км/ч).

Отметим, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд в одном из матчей отметился скоростью 36,52 км/ч, что стало пятым результатом на турнире.

Игроки с самой высокой скоростью на чемпионате мира 2026 года

37,61 км/ч – Килиан Мбаппе (Франция)

37,16 км/ч – Энтони Эланга (Швеция)

36,77 км/ч – Микки ван де Вен (Нидерланды)

36,67 км/ч – Джордан Босс (Австралия)

36,52 км/ч – Эрлинг Холанд (Норвегия)

36,46 км/ч – Абдукодор Хусанов (Узбекистан)

36,32 км/ч – Брэдли Баркола (Франция)

36,22 км/ч – Джед Спенс (Англия)

36,17 км/ч – Тео Эрнандес (Франция)

35,90 км/ч – Нелсон Семеду (Португалия)