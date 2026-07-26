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Чемпионат мира
26 июля 2026, 09:53 | Обновлено 26 июля 2026, 10:08
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Был быстрее Холанда. Мбаппе – рекордсмен ЧМ-2026

Вспомним топ-10 футболистов с самой высокой скоростью на чемпионате мира 2026 года

26 июля 2026, 09:53 | Обновлено 26 июля 2026, 10:08
101
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Был быстрее Холанда. Мбаппе – рекордсмен ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионата мира 2026 года по скорости, зафиксированной во время одного из его рывков.

В четвертьфинале против сборной Марокко француз пробежал со скоростью 37,61 км/ч, ставшей максимальной на мундиале.

В топ-10 рейтинга игроков ЧМ-2026 по данному показателю вошли еще два француза: Брэдли Баркола (36,32 км/ч) и Тео Эрнандес (36,17 км/ч).

Отметим, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд в одном из матчей отметился скоростью 36,52 км/ч, что стало пятым результатом на турнире.

Игроки с самой высокой скоростью на чемпионате мира 2026 года

  • 37,61 км/ч – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 37,16 км/ч – Энтони Эланга (Швеция)
  • 36,77 км/ч – Микки ван де Вен (Нидерланды)
  • 36,67 км/ч – Джордан Босс (Австралия)
  • 36,52 км/ч – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 36,46 км/ч – Абдукодор Хусанов (Узбекистан)
  • 36,32 км/ч – Брэдли Баркола (Франция)
  • 36,22 км/ч – Джед Спенс (Англия)
  • 36,17 км/ч – Тео Эрнандес (Франция)
  • 35,90 км/ч – Нелсон Семеду (Португалия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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