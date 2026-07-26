ФОТО. Первая тренерская работа Дефо завершилась громким скандалом

«Уокинг» раскрыл подробности неожиданного ухода Джермейна Дефо с поста главного тренера команды.

Бывший нападающий сборной Англии покинул клуб по взаимному согласию спустя всего 116 дней после назначения. Это была первая самостоятельная тренерская работа Дефо: под его руководством команда провела шесть официальных матчей и одержала две победы.

Сам Дефо заявил, что продолжать работу стало «невозможно», и назвал полученный опыт поучительным. Однако спортивный директор «Уокинга» Джоди Браун представил другую версию событий.

По словам функционера, Дефо и его помощник Пол Брейсуэлл не подготовили запрошенный отчет о составе и трансферных целях, а затем пропустили важную встречу с руководством и тренировку команды. В клубе также сообщили о растущем беспокойстве со стороны игроков и сотрудников.

Дефо пока публично не ответил на обвинения бывшего клуба.