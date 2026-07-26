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  4. ФОТО. Первая тренерская работа Дефо завершилась громким скандалом
Англия
26 июля 2026, 03:31 |
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ФОТО. Первая тренерская работа Дефо завершилась громким скандалом

Бывший форвард сборной Англии покинул клуб спустя всего 116 дней

26 июля 2026, 03:31 |
70
0
ФОТО. Первая тренерская работа Дефо завершилась громким скандалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Дефо
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«Уокинг» раскрыл подробности неожиданного ухода Джермейна Дефо с поста главного тренера команды.

Бывший нападающий сборной Англии покинул клуб по взаимному согласию спустя всего 116 дней после назначения. Это была первая самостоятельная тренерская работа Дефо: под его руководством команда провела шесть официальных матчей и одержала две победы.

Сам Дефо заявил, что продолжать работу стало «невозможно», и назвал полученный опыт поучительным. Однако спортивный директор «Уокинга» Джоди Браун представил другую версию событий.

По словам функционера, Дефо и его помощник Пол Брейсуэлл не подготовили запрошенный отчет о составе и трансферных целях, а затем пропустили важную встречу с руководством и тренировку команды. В клубе также сообщили о растущем беспокойстве со стороны игроков и сотрудников.

Дефо пока публично не ответил на обвинения бывшего клуба.

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Максим Лапченко Источник: The Guardian
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