Месси пропустит Матч всех звезд MLS, но избежит дисквалификации
Лионель Месси получил разрешение не играть в матче
Спустя год после дисквалификации на одну игру за пропуск Матча всех звезд MLS, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси снова его пропускает – но в этот раз его отсутствие оправдано.
Месси и Родриго де Пауль исключены из заявки на матч. Лига разрешила им пропустить выставочную встречу, так как футболисты только-только закончили выступления на чемпионате мира.
В матче против лучших футболистов мексиканской лиги сборная MLS будет надеяться в первую очередь на Сон Хын Мина и Томаса Мюллера. В прошлом году Месси пропустил Матч всех звезд, не будучи травмированным, и был дисквалифицирован на один поединок чемпионата.
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