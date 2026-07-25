Месси пропустит Матч всех звезд MLS, но избежит дисквалификации

Спустя год после дисквалификации на одну игру за пропуск Матча всех звезд MLS, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси снова его пропускает – но в этот раз его отсутствие оправдано.

Месси и Родриго де Пауль исключены из заявки на матч. Лига разрешила им пропустить выставочную встречу, так как футболисты только-только закончили выступления на чемпионате мира.

В матче против лучших футболистов мексиканской лиги сборная MLS будет надеяться в первую очередь на Сон Хын Мина и Томаса Мюллера. В прошлом году Месси пропустил Матч всех звезд, не будучи травмированным, и был дисквалифицирован на один поединок чемпионата.