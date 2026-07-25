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Major League Soccer
25 июля 2026, 22:33 | Обновлено 25 июля 2026, 22:53
478
0

Месси пропустит Матч всех звезд MLS, но избежит дисквалификации

Лионель Месси получил разрешение не играть в матче

25 июля 2026, 22:33 | Обновлено 25 июля 2026, 22:53
478
0
Месси пропустит Матч всех звезд MLS, но избежит дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Спустя год после дисквалификации на одну игру за пропуск Матча всех звезд MLS, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси снова его пропускает – но в этот раз его отсутствие оправдано.

Месси и Родриго де Пауль исключены из заявки на матч. Лига разрешила им пропустить выставочную встречу, так как футболисты только-только закончили выступления на чемпионате мира.

В матче против лучших футболистов мексиканской лиги сборная MLS будет надеяться в первую очередь на Сон Хын Мина и Томаса Мюллера. В прошлом году Месси пропустил Матч всех звезд, не будучи травмированным, и был дисквалифицирован на один поединок чемпионата.

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Родриго Де Пауль Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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